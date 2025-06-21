Смертельна пастка: експерт про ризики фортифікацій на кордоні з РФ

Фортифікації

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Зведення фортифікаційних споруд безпосередньо на кордоні з Російською Федерацією або поблизу лінії фронту є надзвичайно небезпечним і потенційно смертельним.

Про це заявив військовий оглядач Денис Попович в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Треба розуміти, що це будівництво безпосередньо на кордоні, коли фактично кордону з РФ немає — є лише фронт. І через нього летять артснаряди, бомби, дрони. Це реально небезпечно», — наголосив експерт.

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Попович нагадав, що ще до активної фази наступу РФ на Сумську область, прикордонні села вже регулярно зазнавали обстрілів. Відтак, будь-які роботи у таких умовах ставлять під загрозу життя як військових, так і цивільних працівників.

«Я б не побажав нікому будувати укріплення в умовах, коли кожен дрон, ракета чи снаряд можуть бути смертельними», — підкреслив військовий аналітик.

На його думку, зведення фортифікаційних споруд має відбуватися з урахуванням реальної оперативної обстановки — там, де є можливість ефективно стримувати ворога і водночас мінімізувати ризики втрат.

«Це має бути територія, яку не дістає ворожа артилерія. А також місцевість, зручна для оборони і для облаштування інженерних конструкцій. Інша річ — це якість споруд», — додав він.

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Попович закликав ухвалювати рішення про будівництво фортифікацій не за принципом «якомога ближче до ворога», а з урахуванням безпеки, тактики і логістичних можливостей.

Нагадаємо, інженерні загородження є одним з ключових інструментів у стримуванні російського наступу, однак рівень їхньої підготовки значно варіюється залежно від напрямку.

Згідно з аналітичними звітами, в районі Юнаківки на Сумщині вже понад місяць залишаються невстановленими оборонні конструкції, призначені для укріплення позицій українських сил. На місцях наразі наявні лише примітивні окопи, які не витримують ударів ворожих безпілотників.

Військові на передовій наголошують, що проблема не лише в технічному стані інженерних споруд, а й у відсутності достатньої кількості особового складу, здатного утримувати ці позиції. В разі прориву ворога, повернення втрачених рубежів стає вкрай складним завданням.

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