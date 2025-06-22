Власти Ирана призвали «агентов» Израиля разоблачить себя и обещают амнистию

Флаг Ирана / © Reuters

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Руководство Ирана призвало граждан, которые могли контактировать с Израилем, добровольно заявить об этом до 22 июня. В противном случае их будут рассматривать как шпионов и судить по законам военного времени.

Об этом говорится в заявлении Генерального секретариата Высшего совета национальной безопасности Ирана, которое обнародовало издание TRT Haber.

В документе говорится, что Иран готов предоставить «исламскую амнистию» тем, кто признает свою вину.

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«Те, кто был обмануты Израилем и кто сознательно или бессознательно установил какие-либо связи с сионистским режимом, могут быть освобождены от наказания в рамках исламской амнистии, если они сами заявят об этом компетентным органам 1 тира (22 июня)», — отмечается в официальном сообщении.

Амнистия распространяется и на бессознательные контакты с Израилем, однако срок признания ограничен 22 июня.

После этой даты всех, кто не сообщил о своей деятельности, будут рассматриваться как «пятая колонна» и будут преследовать за шпионаж.

В отдельном пункте документа отмечается: всех, кого поймают с дронами, оружием, средствами связи или другим военным снаряжением, ждет немедленная и жесткая реакция без смягчений.

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Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле встретился с главой МИД Ирана Сейедом Аббасом Арагчи и обсудил обсуждение обострения Тегерана с Израилем.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп пытался тайно организовать встречу между высокопоставленными американскими и иранскими официальными лицами в Стамбуле.