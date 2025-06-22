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Власти Ирана призвали «агентов» Израиля разоблачить себя и обещают амнистию
Иранские власти призвали граждан, которые имели контакты с Израилем, признаться в этом до 22 июня.
Руководство Ирана призвало граждан, которые могли контактировать с Израилем, добровольно заявить об этом до 22 июня. В противном случае их будут рассматривать как шпионов и судить по законам военного времени.
Об этом говорится в заявлении Генерального секретариата Высшего совета национальной безопасности Ирана, которое обнародовало издание TRT Haber.
В документе говорится, что Иран готов предоставить «исламскую амнистию» тем, кто признает свою вину.
«Те, кто был обмануты Израилем и кто сознательно или бессознательно установил какие-либо связи с сионистским режимом, могут быть освобождены от наказания в рамках исламской амнистии, если они сами заявят об этом компетентным органам 1 тира (22 июня)», — отмечается в официальном сообщении.
Амнистия распространяется и на бессознательные контакты с Израилем, однако срок признания ограничен 22 июня.
После этой даты всех, кто не сообщил о своей деятельности, будут рассматриваться как «пятая колонна» и будут преследовать за шпионаж.
В отдельном пункте документа отмечается: всех, кого поймают с дронами, оружием, средствами связи или другим военным снаряжением, ждет немедленная и жесткая реакция без смягчений.
Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле встретился с главой МИД Ирана Сейедом Аббасом Арагчи и обсудил обсуждение обострения Тегерана с Израилем.
Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп пытался тайно организовать встречу между высокопоставленными американскими и иранскими официальными лицами в Стамбуле.