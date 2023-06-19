Фрукты, которые помогают похудеть

Действительно, существуют фрукты для похудения, которые помогают сжечь жир и быстрее убрать лишние килограммы. Это объясняется тем, что для их переваривания нужно много калорий. То есть они отбирают больше калорий, чем дают вашему организму. Многие фрукты подходят для похудения, ведь в их состав входит немао натуральных сахаров, а чтобы их переварить организм запускает довольно сложные процессы. Как результат – ритм метаболизма ускоряется, а накопившийся в теле жир выводится.

Какие фрукты есть, чтобы похудеть

Яблоки

Яблоко можно назвать подлинной природной лабораторией. В его состав входит пектин, который очень полезен для здоровья:

участвует в детоксикации организма;

это прекрасный диуретик;

в нем много клетчатки.

Именно растворимая клетчатка помогает расщепить и вывести из организма жир, который попадает вместе с пищей. Также в яблоках есть некоторые аминокислоты, которые помогают пищеварению в целом. А еще даже от одного яблока вы будете ощущать насыщение, что не даст переесть.

Лимоны

Лимон также обладает полезным свойством сжигать жиры, поэтому его обязательно нужно добавить в рацион. Благодаря лимонному соку жиры расщепляются, а потому выводятся из организма гораздо легче. Также лимон помогает улучшить кровообращение, активизировать отток лимфы и помогает в борьбе с целлюлитом.

Если вы хотите получить эффективный результат от употребления лимона, нужно с утра натощак выпивать стакан теплой смеси из воды и лимонного сока. Такой напиток способен улучшить термогенез, благодаря которому облегчается сжигание калорий.

Грейпфрут

Это цитрусовый фрукт, который помогает очистить организм и снизить вес. Также грейпфрут используют, чтобы почистить печень. Конкретно этот орган отвечает за переработку жиров. А еще помогает улучшить работу почек и снизить артериальное давление.

Если вы хотите похудеть, грейпфрут лучше съедать на завтрак или перед лолуденком. Также не забывайте 2-3 раза в неделю выпивать стакан сока из этого фрукта.

Клубника

Эти ягоды можно назвать идеальными в борьбе с лишними килограммами. Она содержит минимум калорий, зато дарит чувство насыщения. Также в ее состав входит много клетчатки и воды, поэтому она способна улучшать пищеварение.

Также в клубнике можно найти калий, кальций и магний. Эти три минерала необходимы для урегулирования АД. А благодаря тому, что эта ягода способна ускорять метаболизм, жир активно сжигается.

Арбуз

Он отлично освежает в жару, а еще помогает бороться с лишним весом. Несмотря на то, что арбуз достаточно сладкий, он имеет низкую энергетическую плотность. То есть, эту ягоду можно есть в большом количестве, не опасаясь из-за калорий. В его состав входит особая аминокислота, помогающая окислять жиры и глюкозу, накопившиеся в организме. А еще арбуз способен выводить токсины.

Киви

Вообще все фрукты, в состав которых входит витамин С, способны бороться с килограммами. И киви не исключение. Если регулярно употреблять этот фрукт, то вы запустите в организме процесс превращения жира в энергию.