Враг атакует Украину БпЛА: куда направляются цели

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Украину в ночь на 21 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с юга.

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«БпЛА из акватории Черного моря в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские захватчики ударили по городам Славянск и Краматорск Донецкой области. В результате атаки погиб 17-летний юноша, еще три человека получили ранения.

Мы ранее информировали, что в Сумской области снова прогремели взрывы — обстрелы подверглась Сумская община.