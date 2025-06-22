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Враг атакует Украину БпЛА: куда направляются цели
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 21 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с юга.
«БпЛА из акватории Черного моря в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что российские захватчики ударили по городам Славянск и Краматорск Донецкой области. В результате атаки погиб 17-летний юноша, еще три человека получили ранения.
Мы ранее информировали, что в Сумской области снова прогремели взрывы — обстрелы подверглась Сумская община.