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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Враг атакует Украину БпЛА: куда направляются цели

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Карта Тревог

Карта Тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 21 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с юга.

«БпЛА из акватории Черного моря в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские захватчики ударили по городам Славянск и Краматорск Донецкой области. В результате атаки погиб 17-летний юноша, еще три человека получили ранения.

Мы ранее информировали, что в Сумской области снова прогремели взрывы — обстрелы подверглась Сумская община.

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