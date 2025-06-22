Дональд Трамп / © Associated Press

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Судебная система США является единственной силой, сдерживающей администрацию Дональда Трампа от установления авторитарной власти и диктатуры.

Об этом заявил профессор Мангеттенского университета Игорь Айзенберг во время выступления в эфире телеканала Эспрессо.

«Ощущаются попытки Трампа сделать в США авторитарные власти, а если ему удастся, то и диктатуру. Это ощущается во всех действиях Трампа, начиная с 20 января. Я бы сказал, что он в этом направлении уже сделал больше, чем можно ожидать», — отметил Айзенберг.

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Профессор сравнил ситуацию в США с Германией начала 1930-х годов и Россией конца 1990-х.

«Сравнивая с Россией, по моему мнению, в США установить диктатуру гораздо труднее, чем это удалось в свое время Путину. Все же в Соединенных Штатах есть институты — независимый суд. Однако действующие американские власти уже показывают, что могут выполнять решения судов, а могут медлить с их исполнением», — добавил он.

По словам Айзенберга, страна двигается в направлении сворачивания демократии. Одним из самых ярких примеров этого, по его мнению, является деятельность миграционной полиции, которую кандидат в вице-президенты от демократов, губернатор штата Миннесота Тим Уолз назвал «современным трамповским гестапо».

«Потому что эта полиция так и действует: без постановлений судов хватает людей на улицах, фермах, строительных площадках, в магазинах и увозит в неизвестных направлениях», — подчеркнул профессор.

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Айзенберг также напомнил, что уже были случаи, когда сенатор от штата Калифорния подвергся жесткому задержанию, а законодателям от Демократической партии не разрешали посетить места содержания задержанных, несмотря на их законное право на доступ к учреждениям федерального правительства.

«То, что мы видим — движение США в сторону установления авторитарного режима, диктатуры. В Конгрессе большинство республиканцев в обеих палатах соответственно они полностью поддерживают действия Трампа. Единственное, что тормозит это движение — судебная система, абсолютно независимая от исполнительной власти», — подчеркнул Айзенберг.

По его словам, уже есть более 200 судебных постановлений, которые приостановили действия администрации Трампа.

Ранее сообщалось, что правительство Пакистана рекомендует президента США Дональда Трампа. на соискание Нобелевской премии мира 2026 года.

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Мы ранее информировали, что день рождения президента США Дональда Трампа американцы отметили масштабными протестами.