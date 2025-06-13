Протесты в Лос-Анджелесе: американского сенатора заковали в наручники

Сенатора Падилью выводят из комнаты для пресс-конференции / © Associated Press

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Полиция заковала в наручники сенатора Алекса Падилью, демократа от Калифорнии, который пришел на пресс-конференцию министра внутренней безопасности Кристи Ноэм по поводу протестов против антимигрантской политики Трампа в Лос-Анджелесе

Об этом сообщает CNBS.

Падилья зашел в комнату и перебил Ноэм, когда она рассказывала о планах своего департамента продолжать усилия по депортации в Калифорнии, даже несмотря на то, что недавние операции администрации Трампа по вопросам иммиграционного контроля вызвали волну протестов.

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На опубликованном в соцсети видео видно, как двое офицеров тянут сенатора за руки, выводят в коридор, ставят его на колени, толкают на живот и приказывают заложить руки за спину.

Перед тем, как его выпроводили из комнаты, где проходила пресс-конференция, политик назвался.

«Я сенатор Алекс Падилья», — говорит он, когда офицеры толкают его к выходу, а он отталкивается всем телом, как видно на видео.

Дата публикации 23:44, 12.06.25 Количество просмотров 6 Американского сенатора заковали в наручники из-за протестов в Лос-Анджелесе

Падилья, выступая перед журналистами после инцидента заявил, что его не арестовывали и не задерживали, но пообещал привлечь администрацию Трампа к ответственности.

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В заявлении офиса Падильи говорится, что сенатор находился в Лос-Анджелесе для выполнения «своих обязанностей по осуществлению конгрессом надзора за деятельностью федерального правительства в Лос-Анджелесе и по всей Калифорнии».

«Он был в федеральном здании для брифинга с генералом Гийо и слушал пресс-конференцию министра Ноэма. Он пытался задать министру вопрос, но его силой вывели федеральные агенты, повалили на землю и надели наручники», — говорится в заявлении.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом опубликовал на X фотографию, на которой сенатор Алекс Падилья лежит на земле, а на него надевают наручники представители власти во время пресс-конференции, которую проводила министр внутренней безопасности Кристи Ноэм в Лос-Анджелесе.

«Если они могут заковать сенатора США в наручники за то, что он задал вопрос, представьте, что они сделают с вами», — говорится в заметке.

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Министерство внутренней безопасности обвинило Падилью в стычке, но отметило, что позже он и Ноэм провели 15-минутную встречу.

«Сенатор, не назвав себя и не показав значка охраны Сената, прервал прямую трансляцию пресс-конференции, бросившись на секретаря Ноэма», — говорится в заявлении департамента на сайте X.

Также утверждалось, что агенты Секретной службы США «считали его нападающим, и офицеры действовали должным образом».

Напомним, что в Соединенных Штатах Америки вспыхнули мощные общественные протесты, эпицентром которых стал Лос-Анджелес. Причиной стали масштабные рейды иммиграционной полиции.

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Для подавления протестов президент США Дональд Трамп распорядился привлечь Национальную гвардию, что вызвало возмущение губернатора Калифорнии