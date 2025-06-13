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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Протести в Лос-Анджелесі: американського сенатора закували в кайданки

Політик заявив, що його не заарештовували та не затримували, але пообіцяв притягнути адміністрацію Трампа до відповідальності.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
сенатор Паділья

Сенатора Паділью виводять із кімнати для пресконференції / © Associated Press

Поліція закувала в кайданки сенатора Алекса Паділью, демократа від Каліфорнії, який прийшов на пресконференцію міністерки внутрішньої безпеки Крісті Ноем з приводу протестів проти антимігрантської політики Трампа у Лос-Анджелесі.

Про це повідомляє CNBS.

Паділья зайшов до кімнати та перебив Ноем, коли вона розповідала про плани свого департаменту продовжувати зусилля з депортації в Каліфорнії, навіть попри те, що нещодавні операції адміністрації Трампа з питань імміграційного контролю викликали хвилю протестів.

На опублікованому в соцмережі відео видно, як двоє офіцерів тягнуть сенатора за руки, виводять у коридор, ставлять його на коліна, штовхають на живіт і наказують закласти руки за спину.

Перед тим, як його випровадили із кімнати, де відбувалася пресконференція, політик назвався.

«Я сенатор Алекс Паділья», — каже він, коли офіцери штовхають його до виходу, а він відштовхується всім тілом, як видно на відео.

Паділья, виступаючи перед журналістами після інциденту заявив, що його не заарештовували та не затримували, але пообіцяв притягнути адміністрацію Трампа до відповідальності.

У заяві офісу Падільї йдеться, що сенатор перебував у Лос-Анджелесі для виконання «своїх обов’язків щодо здійснення конгресом нагляду за діяльністю федерального уряду в Лос-Анджелесі та по всій Каліфорнії».

«Він був у федеральній будівлі для брифінгу з генералом Гійо та слухав прес-конференцію міністра Ноема. Він намагався поставити міністру запитання, але його силоміць вивели федеральні агенти, повалили на землю та наділи наручники», — йдеться у заяві.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом опублікував на X фотографію, на якій сенатор Алекс Паділья лежить на землі, а на нього надягають кайданки представники влади під час пресконференції, яку проводила міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноем у Лос-Анджелесі.

«Якщо вони можуть закувати сенатора США в кайданки за те, що він поставив запитання, уявіть, що вони зроблять з вами», — йдеться у дописі.

Міністерство внутрішньої безпеки звинуватило Паділью у сутичці, але зазначило, що пізніше він і Ноем провели 15-хвилинну зустріч.

«Сенатор, не назвавши себе та не показавши значка охорони Сенату, перервав пряму трансляцію пресконференції, кинувшись на секретаря Ноема», — йдеться у заяві департаменту на сайті X.

Також стверджувалося, що агенти Секретної служби США «вважали його нападником, і офіцери діяли належним чином».

Нагадаємо, що у Сполучених Штатах Америки спалахнули потужні громадські протести, епіцентром яких став Лос-Анджелес. Причиною стали масштабні рейди імміграційної поліції.

Для придушення протестів президент США Дональд Трамп розпорядився залучити Національну гвардію, що викликало обурення губернатора Каліфорнії.

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