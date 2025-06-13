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Протести в Лос-Анджелесі: американського сенатора закували в кайданки
Політик заявив, що його не заарештовували та не затримували, але пообіцяв притягнути адміністрацію Трампа до відповідальності.
Поліція закувала в кайданки сенатора Алекса Паділью, демократа від Каліфорнії, який прийшов на пресконференцію міністерки внутрішньої безпеки Крісті Ноем з приводу протестів проти антимігрантської політики Трампа у Лос-Анджелесі.
Про це повідомляє CNBS.
Паділья зайшов до кімнати та перебив Ноем, коли вона розповідала про плани свого департаменту продовжувати зусилля з депортації в Каліфорнії, навіть попри те, що нещодавні операції адміністрації Трампа з питань імміграційного контролю викликали хвилю протестів.
На опублікованому в соцмережі відео видно, як двоє офіцерів тягнуть сенатора за руки, виводять у коридор, ставлять його на коліна, штовхають на живіт і наказують закласти руки за спину.
Перед тим, як його випровадили із кімнати, де відбувалася пресконференція, політик назвався.
«Я сенатор Алекс Паділья», — каже він, коли офіцери штовхають його до виходу, а він відштовхується всім тілом, як видно на відео.
Паділья, виступаючи перед журналістами після інциденту заявив, що його не заарештовували та не затримували, але пообіцяв притягнути адміністрацію Трампа до відповідальності.
У заяві офісу Падільї йдеться, що сенатор перебував у Лос-Анджелесі для виконання «своїх обов’язків щодо здійснення конгресом нагляду за діяльністю федерального уряду в Лос-Анджелесі та по всій Каліфорнії».
«Він був у федеральній будівлі для брифінгу з генералом Гійо та слухав прес-конференцію міністра Ноема. Він намагався поставити міністру запитання, але його силоміць вивели федеральні агенти, повалили на землю та наділи наручники», — йдеться у заяві.
Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом опублікував на X фотографію, на якій сенатор Алекс Паділья лежить на землі, а на нього надягають кайданки представники влади під час пресконференції, яку проводила міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноем у Лос-Анджелесі.
«Якщо вони можуть закувати сенатора США в кайданки за те, що він поставив запитання, уявіть, що вони зроблять з вами», — йдеться у дописі.
Міністерство внутрішньої безпеки звинуватило Паділью у сутичці, але зазначило, що пізніше він і Ноем провели 15-хвилинну зустріч.
«Сенатор, не назвавши себе та не показавши значка охорони Сенату, перервав пряму трансляцію пресконференції, кинувшись на секретаря Ноема», — йдеться у заяві департаменту на сайті X.
Також стверджувалося, що агенти Секретної служби США «вважали його нападником, і офіцери діяли належним чином».
Нагадаємо, що у Сполучених Штатах Америки спалахнули потужні громадські протести, епіцентром яких став Лос-Анджелес. Причиною стали масштабні рейди імміграційної поліції.
Для придушення протестів президент США Дональд Трамп розпорядився залучити Національну гвардію, що викликало обурення губернатора Каліфорнії.