На базі Грузинського легіону сталась диверсія: загинув доброволець

Боєць Грузинського легіону Деметре Дарчіа, який загинув внаслідок диверсії / © Facebook/Грузинський Національний Легіон

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Грузинський легіон заявив про диверсію на своїй базі, внаслідок цього загинув молодий боєць Деметре Дарчіа.

Про це повідомили у самому легіоні та підтвердив командир Мамука Мамулашвілі.

«Сьогодні на базі Грузинського легіону було здійснено диверсію, унаслідок якої здетонував вибуховий пристрій, принесений на територію невстановленою особою. Цей інцидент призвів до загибелі нашого бійця — Деметре Дарчіа», — йдеться у заяві Грузинського легіону.

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Там переконані, що подія була добре спланованою акцією, що підозріло співпала з так званим «днем Росії», який відзначається 12 червня.

Мамука Мамулашвілі уточнив, що, за попередніми даними, на їхню базу було занесено вибухову речовину, яка здетонувала в той момент, коли військовослужбовець перебував у безпосередній близькості до неї.

Відповідні служби продовжують розслідування.

Нагадаємо, що у листопаді минулого року командир «Грузинського національного легіону» Мамука Мамулашвілі заявив про спробу росіян його отруїти.

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