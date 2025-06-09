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Протести в Лос-Анджелесі: Трамп пояснив, чому ввів Нацгвардію
Трамп заявив, що дії Нацгвардії були необхідні через масштаби заворушень.
Президент США Дональд Трамп виступив на захист свого рішення залучити Національну гвардію для придушення протестів мігрантів у Лос-Анджелесі.
Про це американський лідер повідомив у соцмережі.
За словами Трампа, втручання силовиків було необхідним, оскільки протести вийшли з-під контролю та набули агресивного характеру.
«Ми ухвалили чудове рішення, направивши Нацгвардію для придушення жорстоких спровокованих заворушень у Каліфорнії. Якби ми цього не зробили, Лос-Анджелес був би повністю знищений», — написав Трамп у своєму зверненні.
Політик також жорстко розкритикував губернатора Каліфорнії Ґевіна Ньюсома та пані мера Лос-Анджелеса Карен Басс. На його думку, вони мають визнати ефективність втручання з боку федеральної влади, а не знецінювати його.
«Вкрай некомпетентні „губернатор“ Ньюсом і „пані мер“ Басс мали б сказати: „Дякуємо, президенте Трампе, ви неймовірні. Ми — ніщо без вас, сер“. Замість цього вони брешуть народу Каліфорнії та Америки, запевняючи, що наша допомога була не потрібна, ніби це були „мирні протести“», — заявив Трамп.
Він також зазначив, що фото й відео з місця подій свідчать про насильство та руйнування, а не про мирні акції. В підсумку Трамп підкреслив, що й надалі готовий діяти рішуче для забезпечення безпеки громадян.
«Ми завжди робитимемо все необхідне, щоб наші громадяни були в безпеці і щоб ми могли знову зробити Америку великою», — додав він.
Нагадаємо, в Лос-Анджелесі тривають протести проти антиміграційних рейдів, які почалися 6 червня після арештів 44 осіб. 9 червня ситуація загострилася: протестувальники блокують дороги, підпалюють авто, кидають предмети в поліцію. Поранено кількох правоохоронців, затримано 39 людей. Президент Трамп направив до міста 2000 бійців Нацгвардії. Центр Лос-Анджелеса оголошено зоною незаконного зібрання, мешканців просять оминати небезпечні райони.
Адміністрація Дональда Трампа планує депортувати мільйон мігрантів протягом першого року після його повернення до Білого дому. 5 червня Трамп підписав указ про обмеження в’їзду громадян з 12 країн, які, за оцінками американських служб, становлять загрозу нацбезпеці США.