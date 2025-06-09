Протести в Лос-Анджелесі: Трамп пояснив, чому ввів Нацгвардію

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп виступив на захист свого рішення залучити Національну гвардію для придушення протестів мігрантів у Лос-Анджелесі.

Про це американський лідер повідомив у соцмережі.

За словами Трампа, втручання силовиків було необхідним, оскільки протести вийшли з-під контролю та набули агресивного характеру.

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«Ми ухвалили чудове рішення, направивши Нацгвардію для придушення жорстоких спровокованих заворушень у Каліфорнії. Якби ми цього не зробили, Лос-Анджелес був би повністю знищений», — написав Трамп у своєму зверненні.

Політик також жорстко розкритикував губернатора Каліфорнії Ґевіна Ньюсома та пані мера Лос-Анджелеса Карен Басс. На його думку, вони мають визнати ефективність втручання з боку федеральної влади, а не знецінювати його.

«Вкрай некомпетентні „губернатор“ Ньюсом і „пані мер“ Басс мали б сказати: „Дякуємо, президенте Трампе, ви неймовірні. Ми — ніщо без вас, сер“. Замість цього вони брешуть народу Каліфорнії та Америки, запевняючи, що наша допомога була не потрібна, ніби це були „мирні протести“», — заявив Трамп.

Він також зазначив, що фото й відео з місця подій свідчать про насильство та руйнування, а не про мирні акції. В підсумку Трамп підкреслив, що й надалі готовий діяти рішуче для забезпечення безпеки громадян.

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«Ми завжди робитимемо все необхідне, щоб наші громадяни були в безпеці і щоб ми могли знову зробити Америку великою», — додав він.

Нагадаємо, в Лос-Анджелесі тривають протести проти антиміграційних рейдів, які почалися 6 червня після арештів 44 осіб. 9 червня ситуація загострилася: протестувальники блокують дороги, підпалюють авто, кидають предмети в поліцію. Поранено кількох правоохоронців, затримано 39 людей. Президент Трамп направив до міста 2000 бійців Нацгвардії. Центр Лос-Анджелеса оголошено зоною незаконного зібрання, мешканців просять оминати небезпечні райони.

Адміністрація Дональда Трампа планує депортувати мільйон мігрантів протягом першого року після його повернення до Білого дому. 5 червня Трамп підписав указ про обмеження в’їзду громадян з 12 країн, які, за оцінками американських служб, становлять загрозу нацбезпеці США.