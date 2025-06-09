Влада одніє їз країн ввела заборону на вигул собак - деталі

Вигул собаки / © Pixabay

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Понад два десятки міст Ірану запровадили заборону на вигул собак, розширюючи обмеження, які з 2019 року діють у столиці країни — Тегерані.

Про це повідомляє ABC.

Місцева влада пояснює нові обмеження необхідністю підтримання громадського порядку, забезпеченням безпеки і захистом здоров’я населення. Заборона на вигул собак у громадських місцях та перевезення їх у транспорті стала частиною політики, спрямованої на збереження спокою і чистоти у містах.

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Питання ставлення до собак в Ірані залишається гострим і суперечливим з часу ісламської революції 1979 року. Згідно з ісламською традицією, собаки вважаються нечистими тваринами. Релігійні консерватори вважають, що тримання собак — це прояв західного способу життя, що суперечить ісламській культурі. Вони також наголошують, що вигул собак може порушувати гігієну і спокій інших людей.

Попри офіційні обмеження, на практиці заборони часто не дотримуються. У Тегерані багато власників собак досі відкрито вигулюють своїх улюбленців, і це стало звичною частиною міського життя.

Таким чином, хоча масові заборони на вигул собак поширюються у багатьох містах країни, питання тримання домашніх тварин залишається складним і багатогранним. Місцева влада намагається балансувати між культурними традиціями та потребами сучасного суспільства, але повного одностайного рішення поки що немає.

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