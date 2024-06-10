Японський чай матча: чому він став справжнім суперфудом і скільки його можна випивати на день

Зелений чай матча: що це за напій

Матча — подрібнене листя зеленого чаю, яке має консистенцію порошка. За двадцять днів до того, як листя буде зібрано, його починають вирощувати у тіні, а потім ретельно пропарюють, висушують і подрібнюють. Хоча саме Японія найбільше славиться виготовленням цього чаю, спершу матча з'явився в Китаї. А ось до країни сонця напій привезли лише 1191 року.

Коли популярність матчі у Китаї знизилася, японці почали його активно використовувати. Зрештою чай став однією з найважливіших частин щоденних ритуалів в монастирях. Й досі його використовують в церемоніях.

Оскільки матча виготовляється з подрібненого цілісного листя, то концентрація корисних речовин в цьому напої значно вища, ніж у звичайному зеленому чаї. Якось вчені навіть підрахували, щоб отримати ту саму кількість вітамінів і мінералів як в одній кружці матча, людині доведеться випити десять горняток зеленого листового чаю.

Чай матча: в чому користь

Як правильно вживати чай матча / Фото: Unsplash

Насамперед, чай матча бореться з вільними радикалами. Антиоксидантна активність будь-якого продукта вимірюється за шкалою ORAC (здатність абсорбувати кисневі радикали). Наприклад, ягоди годжі, які вважаються потужним антиоксидантом мають показник 253 одиниці на грам, а в цьому напої аж 1573 одиниці на грам.

Якщо порівнювати матчу з іншими видами зеленого чаю, то у ньому міститься втричі більше антиоксиданту під назвою катехін — ця речовина вважається однією з найефективніших для профілактики старіння та різних захворювань, які з'являються з віком.

Цей напій допомагає підвищити концентрацію та знижує тривожність. Саме через цю властивість чай багато століть був улюбленим напоєм серед буддійських ченців, які пили його для збереження пильності та спокою під час довготривалих медитацій. Цей ефект вчені пов'язують з тим, що у матчі міститься багато амінокислоти L-теаніну, що викликає в мозку альфа-хвильову активність (така ж відбувається і під час медитації). Саме завдяки цій амінокислоті в матчі нейтралізується стимулююча дія кофеїну.

Для жінок чай матча корисний тим, що має детокс ефект. Причина ховається у тому, що в чаї міститься хлорофіл, який виводить з організму хімічні речовини, зокрема і тяжкі метали. Саме завдяки хлорофілу рослини отримують свій зелений колір, а оскільки матчу вирощують в тіні, в його листі міститься вп'ятеро більше цієї речовини, ніж в звичайному зеленому чаї.

Чай матча додатково сприяє зниженню ваги тіла. Відбувається це завдяки збільшенню швидкості термогенезу в організмі (швидкість, з якою організм спалює калорії). В Американському журналі клінічного харчування навіть було опубліковане дослідження, яке показало, що вживання матчі збільшує термогенез від стандартних 8-10% до 35-43%. При цьому ефект досягається без шкідливих побічних ефектів, які можуть проявлятися від аптечних засобів для схуднення. Матча не підвищує артеріальний тиск і не збільшує частоту серцевих скорочень, у людини не виникає збудження чи дратівливості.

Як правильно вживати чай матча: скільки можна на день

Одне горнятко чаю матча міститься приблизно 70 мг кофеїну (якщо порівнювати з кавою, то одна кружка цього напою містить 100 мг). Середньостатистична доросла людина може вживати 300 мг кофеїну на день. Тобто, ви можете випити не більше 4 кружок чаю матчі на день без шкоди для здоров'я. Однак, кажуть вчені, оптимальною кількістю все ж є 2-3 горнятка.

Навіть незважаючи на наявність амінокислоти L-теаніну, кофеїн все ж викликає звикання, а тому надмірне його вживання небажане. Для однієї порції чаю потрібно всього 2 г порошку матча.

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