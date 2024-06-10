Японский чай матча: почему он стал настоящим суперфудом и сколько его можно выпивать в день

Зеленый чай матча: что это за напиток

Матча — измельченные листья зеленого чая, имеющие консистенцию порошка. За двадцать дней до того, как листья будут собраны, их начинают выращивать в тени, а затем тщательно пропаривают, высушивают и измельчают. Хотя именно Япония больше всего славится изготовлением этого чая, сначала матч появился в Китае. А вот в страну солнца напиток привезли только в 1191 году.

Когда популярность матча в Китае снизилась, японцы стали его активно использовать. В конце концов, чай стал одной из важнейших частей ежедневных ритуалов в монастырях. До сих пор его используют в церемониях.

Поскольку матч изготавливается из измельченных цельных листьев, то концентрация полезных веществ в этом напитке значительно выше, чем в обычном зеленом чае. Как-то ученые даже подсчитали, чтобы получить то же количество витаминов и минералов, как в одной кружке матча, человеку придется выпить десять чашек зеленого листового чая.

Чай матча: в чем польза

Как правильно употреблять чай матча / Фото: Unsplash

В первую очередь, чай матча борется со свободными радикалами. Антиоксидантная активность любого продукта измеряется по шкале ORAC (способность абсорбировать кислородные радикалы). Например, ягоды годжи, которые считаются мощным антиоксидантом, имеют показатель 253 единицы на грамм, а в этом напитке 1573 единицы на грамм.

Если сравнивать матч с другими видами зеленого чая, то в нем содержится втрое больше антиоксиданта под названием катехин — это вещество считается одним из самых эффективных для профилактики старения и различных заболеваний, которые появляются с возрастом.

Этот напиток помогает повысить концентрацию и снижает тревожность. Именно из-за этого свойства чай много веков был любимым напитком среди буддийских монахов, которые пили его для сохранения бдительности и покоя во время продолжительных медитаций. Этот эффект ученые связывают с тем, что в матче содержится много аминокислоты L-теанина, что вызывает в мозге альфа-волновую активность (такая же происходит и во время медитации). Именно благодаря этой аминокислоте в матче нейтрализуется стимулирующее действие кофеина.

Для женщин чай матча полезен тем, что имеет детокс эффект. Причина кроется в том, что в чае содержится хлорофилл, выводящий из организма химические вещества, в том числе и тяжелые металлы. Именно благодаря хлорофиллу растения получают свой зеленый цвет, а поскольку матча выращивают в тени, в его листьях содержится в пять раз больше этого вещества, чем в обычном зеленом чае.

Чай матча дополнительно способствует снижению веса тела. Происходит это благодаря увеличению скорости термогенеза в организме (скорость, с которой организм сжигает калории). В Американском журнале клинического питания даже было опубликовано исследование, показавшее, что употребление матча увеличивает термогенез от стандартных 8-10% до 35-43%. При этом эффект достигается без вредных побочных эффектов, которые могут проявляться от аптечных средств для похудения. Матча не повышает АД и не увеличивает частоту сердечных сокращений, у человека не возникает возбуждения или раздражительности.

Как правильно употреблять чай матча: сколько можно в день

Одна чашка чая матча содержится примерно 70 мг кофеина (если сравнивать с кофе, то одна кружка этого напитка содержит 100 мг). Среднестатистический взрослый человек может принимать 300 мг кофеина в день. То есть, вы можете выпить не более 4 кружок чая матчи в день без ущерба для здоровья. Однако, говорят ученые, оптимальным количеством все же есть 2-3 чашки.

Даже несмотря на наличие аминокислоты L-теанина, кофеин все же вызывает привыкание, а потому чрезмерное его употребление нежелательно. Для одной порции чая нужно всего 2 г порошка матча.

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