Топ 5 локаций в Bukovel для отдыха с детьми

Буковель

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Карпатский курорт все больше ассоциируется не только с лыжами, но и с самыми разными локациями для семейного отдыха. Здесь будет интересно и трехлетним дебоширам, и тинейджерам, и, конечно же, родителям.

Рассказываем, что следует успеть этим летом, если планируете отдых в горах с детьми.

Aquapark: отдых для всей семьи

Самый современный аквапарк – must visit этим летом! Панорамный бассейн, SPA с лесными ароматами и зоны отдыха для взрослых. Но главное – это детское пространство с уникальными водяными горками, VR-эффектами, сказочными персонажами и волновым бассейном. И все это в сочетании с горным воздухом и невероятными карпатскими видами!

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Все продумано до мелочей: безопасность, развлечения, впечатления – на самом высоком уровне.

Буковель

Колесо обзора: 45 метров над уровнем гор

Это must-do для семьи в Буковеле. Колесо обозрения – самое высокое в Украине – поднимает на 45 метров, открывая горные панорамы, в которые влюбляются все. Здесь точно будет фото, которое станет обложкой вашего лета.

Гуцул Ленд: Карпаты, как они есть

Это не просто этнопарк, а настоящий вход в сказку. Погудеть козочек, посетить избушку, которой более 200 лет, увидеть ткацкий станок, жернова и огонь в печи — лучший способ изучать историю не по учебнику. А еще — полакомиться карпатскими вкусностями в ресторане «Бабий Бограч».

Для детей пространство, где история становится игрой. А общее время – важным воспоминанием.

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Аутентичный мастер класс от трембитара

Буковель

Каждый выходной в центре горного городка играет настоящий гуцульский трембитар. По древней карпатской традиции, он сообщает, что солнце в зените.

Также повествует местные гуцульские небелицы, обычаи, традиции, погружает в мир истории и Карпатские легенды.

Озеро Молодости и VODA Club: идеальный пляж. в горах!

Ищете, где в горах купаться? Озеро Молодости — это самый искусственный водоем в Украине с прозрачной водой, пляжами, шезлонгами и бунгало.

А рядом — VODA Club с джакузи под открытым небом, бассейнами для детей, сауной и спортзалом с видами, мотивирующими даже во время отпуска.

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Троллей и родельбан: драйв для всей семьи

Буковель – это не только релакс. Хотите что-нибудь, что запомнится надолго? Попробуйте троллей — полет над Карпатами на скорости или родельбан — санная трасса с виражами, которая работает даже летом.

Для самых смелых — аттракционы, дарящие «бабочек в животе» и детские крики радости.

Идеи для прогулок и еще больше впечатлений

Любите тихие родственные дни? Ходите в пешие путешествия к водопадам, организуйте экскурсию в Яремче, покормите кузнечиков на ферме или попробуйте банош из гуцульской печи.

Буковель – это об отдыхе, где не придется искать чем занять детей. Здесь все уже есть – просто приезжайте.

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Карпаты ждут. А Буковель превращает лето в приключение, о котором будете говорить еще долго. Быть вместе – это важно. Подарите деткам счастливые мгновения детства и незабываемые общие истории!