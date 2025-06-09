Протесты в Лос-Анджелесе: Трамп объяснил, почему ввел Нацгвардию

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп выступил в защиту своего решения привлечь Национальную гвардию для подавления протестов мигрантов в Лос-Анджелесе.

Об этом американский лидер сообщил в соцсети.

По словам Трампа, вмешательство силовиков было необходимым, поскольку протесты вышли из-под контроля и приобрели агрессивный характер.

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Мы приняли отличное решение, направив Нацгвардию для подавления жестоких, спровоцированных беспорядков в Калифорнии. Если бы мы этого не сделали, Лос-Анджелес был бы полностью уничтожен», — написал Трамп в своем обращении.

Политик также жестко раскритиковал губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс. По его мнению, они должны признать эффективность вмешательства со стороны федеральных властей, а не обесценивать его.

«Крайние некомпетентные „губернатор“ Ньюсом и „мэр“ Басс должны были бы сказать: „Спасибо, президент Трамп, вы невероятны. Мы — ничто без вас, сэр“. Вместо этого они врут народу Калифорнии и Америки, уверяя, что наша помощь была не нужна, будто это были „мирные протесты“», — заявил Трамп.

Он также отметил, что фото и видео с места событий свидетельствуют о насилии и разрушениях, а не о мирных акциях. В итоге Трамп подчеркнул, что и в дальнейшем готов действовать решительно для обеспечения безопасности граждан.

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«Мы всегда будем делать все необходимое, чтобы наши граждане были в безопасности, и чтобы мы могли снова сделать Америку великой», — добавил он.

Напомним, в Лос-Анджелесе продолжаются протесты против антимиграционных рейдов, которые начались 6 июня после арестов 44 человек. 9 июня ситуация обострилась: протестующие блокируют дороги, поджигают авто, бросают предметы в полицию. Ранены несколько правоохранителей, задержаны 39 человек. Президент Трамп направил в город 2000 бойцов Нацгвардии. Центр Лос-Анджелеса объявлен зоной незаконного собрания, жителей просят обходить опасные районы.

Администрация Дональда Трампа планирует депортировать миллион мигрантов в течение первого года после его возвращения в Белый дом. 5 июня Трамп подписал указ об ограничении въезда граждан из 12 стран, которые, по оценкам американских служб, представляют угрозу нацбезопасности США.