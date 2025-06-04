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Трамп официально повысил тарифы на импорт стали и алюминия до 50%
С 4 июня 2025 г. в США вступили в силу новые тарифы на импорт стали и алюминия — 50% вместо предыдущих 25%.
С 4 июня 2025 г. в Соединенных Штатах Америки вступили в силу новые тарифы на импорт стали и алюминия — 50% вместо предыдущих 25%. Президент Дональд Трамп подписал соответствующий указ, ссылаясь на необходимость защиты национальной безопасности и поддержки отечественной промышленности.
Об этом сообщается на сайте Белого дома
По словам Трампа, повышение тарифов направлено на противодействие "недобросовестным торговым практикам" и защиту американских производителей от дешевого импорта, особенно со стороны Китая. Он также отметил, что этот шаг поможет сберечь рабочие места и стимулировать инвестиции в американскую промышленность.
Однако экономисты выражают обеспокоенность возможными негативными последствиями для экономики США. В частности, рост цен на сталь и алюминий может привести к повышению стоимости продукции в таких отраслях как автомобилестроение, строительство и производство бытовой техники. Это в свою очередь может повлиять на потребителей и общую инфляцию.
Международное сообщество также отреагировало на решение США. Канада, один из основных поставщиков стали и алюминия в США, выразила разочарование и рассматривает возможность введения ответных мер.
Этот шаг является частью более широкой торговой стратегии администрации Трампа, направленной на пересмотр торговых соглашений и уменьшение зависимости от импорта. Ожидается, что в ближайшее время будут объявлены дополнительные меры в рамках этой политики.
Напомним, что ранее Трамп ввел 10% пошлины против безлюдных островов, где живут пингвины .
В таможенный список американского президента попали и острова, где никто не проживает.