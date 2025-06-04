Трамп офіційно підвищив тарифи на імпорт сталі та алюмінію до 50%

Дональд Трамп / © Associated Press

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З 4 червня 2025 року в Сполучених Штатах Америки набули чинності нові тарифи на імпорт сталі та алюмінію — 50% замість попередніх 25%. Президент Дональд Трамп підписав відповідний указ, посилаючись на необхідність захисту національної безпеки та підтримки вітчизняної промисловості.

Про це повідомляється на сайті Білого дому

За словами Трампа, підвищення тарифів спрямоване на протидію «недобросовісним торгівельним практикам» та захист американських виробників від дешевого імпорту, особливо з боку Китаю. Він також зазначив, що цей крок допоможе зберегти робочі місця та стимулювати інвестиції в американську промисловість.

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Однак економісти висловлюють занепокоєння щодо можливих негативних наслідків для економіки США. Зокрема, зростання цін на сталь та алюміній може призвести до підвищення вартості продукції в таких галузях, як автомобілебудування, будівництво та виробництво побутової техніки. Це, своєю чергою, може вплинути на споживачів та загальну інфляцію.

Міжнародна спільнота також відреагувала на рішення США. Канада, один з основних постачальників сталі та алюмінію до США, висловила розчарування та розглядає можливість запровадження відповідних заходів у відповідь.

Цей крок є частиною ширшої торгівельної стратегії адміністрації Трампа, спрямованої на перегляд торгівельних угод та зменшення залежності від імпорту. Очікується, що найближчим часом будуть оголошені додаткові заходи в рамках цієї політики.

Нагадаємо, що раніше Трамп запровадив 10 % мито проти безлюдних островів, де живуть пінгвіни.

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До митного списку американського президента потрапили і острова, де ніхто не проживає.