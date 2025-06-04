Харків під атакою: російські БпЛА завдали ударів, є постраждалі

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Харків знову під ударом. Уночі 4 червня місто зазнало чергової атаки з боку російських ударних БпЛА. За попередніми даними, в одному з житлових кварталів Новобаварського району зафіксовано влучання, внаслідок чого постраждала щонайменше одна особа.

Про це інформує керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов

За інформацією місцевої влади, кілька ворожих безпілотників ще перебувають у повітрі та прямують у напрямку Харкова. Населенню наполегливо рекомендують залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

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На місці влучання працюють рятувальні служби та комунальники. Дані щодо пошкоджень уточнюються. Медики надають допомогу потерпілому — наразі його стан оцінюється як стабільний.

Кілька вибухів пролунали в різних районах Харкова. Один із ворожих «Шахедів» влучив поблизу багатоповерхових будинків — інформація про масштаби руйнувань і можливих постраждалих наразі з'ясовується. Ще один удар зафіксовано у приватному секторі Новобаварського району. Над містом досі кружляють ворожі безпілотники, тому загроза нових атак залишається актуальною.

Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов

Міська влада та ДСНС закликають не ігнорувати сигнали тривоги та за можливості залишатися в безпечних місцях. Ситуація залишається напруженою, загроза повторних атак зберігається.

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Нагадаємо, що сьогодні російські війська також завдали кривавого удару по Сумах. Внаслідок ворожого обстрілу загинули 4 людини, ще 28 — поранені, з них троє дітей.