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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
51
Время на прочтение
1 мин

Битая редиска: рецепт простой и вкуснейшей закуски

Маринованный битый редис получается очень вкусным и хрустящым.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Редис.

Редис.

Сезон редиса в самом разгаре. Этот овощ – идеальный для салатов. Впрочем, полакомиться редиской можно по-другому. Рецепты битой редиски заполонили Сеть.

ТСН.ua подготовил рецепт битой редиски от участницы Мастер-шеф Кати Рыбалки.

Ингредиенты:

  • редис 400 г

  • чеснок 3 зубчика

  • перец чили 1 шт

  • петрушка

  • соль 0,5 ч л

  • перец молотый по вкусу

  • сахар 1 ч л

  • уксус яблочный 2 ст л

  • масло 2 ст л

  • вода 4 ст л

Приготовление

  1. Помытую и очищенную от хвостиков редис отбейте кухонным молотком так, чтобы она треснула.

  2. Нарежьте чеснок, петрушку и перец.

  3. В контейнер положите редис, нарезанные овощи и зелень, соль, перец, сахар, масло, уксус и залейте водой.

  4. Контейнер закройте крышкой и поставьте в холодильник не менее часа.

Напомним, мы писали рецепт весенней закуски с редиской, которая готовится за 15 минут.

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Дата публикации
Количество просмотров
51
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