Битая редиска: рецепт простой и вкуснейшей закуски

Редис.

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Сезон редиса в самом разгаре. Этот овощ – идеальный для салатов. Впрочем, полакомиться редиской можно по-другому. Рецепты битой редиски заполонили Сеть.

ТСН.ua подготовил рецепт битой редиски от участницы Мастер-шеф Кати Рыбалки.

Ингредиенты:

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редис 400 г

чеснок 3 зубчика

перец чили 1 шт

петрушка

соль 0,5 ч л

перец молотый по вкусу

сахар 1 ч л

уксус яблочный 2 ст л

масло 2 ст л

вода 4 ст л

Приготовление

Помытую и очищенную от хвостиков редис отбейте кухонным молотком так, чтобы она треснула. Нарежьте чеснок, петрушку и перец. В контейнер положите редис, нарезанные овощи и зелень, соль, перец, сахар, масло, уксус и залейте водой. Контейнер закройте крышкой и поставьте в холодильник не менее часа.

Напомним, мы писали рецепт весенней закуски с редиской, которая готовится за 15 минут.