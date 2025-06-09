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Битая редиска: рецепт простой и вкуснейшей закуски
Маринованный битый редис получается очень вкусным и хрустящым.
Сезон редиса в самом разгаре. Этот овощ – идеальный для салатов. Впрочем, полакомиться редиской можно по-другому. Рецепты битой редиски заполонили Сеть.
ТСН.ua подготовил рецепт битой редиски от участницы Мастер-шеф Кати Рыбалки.
Ингредиенты:
редис 400 г
чеснок 3 зубчика
перец чили 1 шт
петрушка
соль 0,5 ч л
перец молотый по вкусу
сахар 1 ч л
уксус яблочный 2 ст л
масло 2 ст л
вода 4 ст л
Приготовление
Помытую и очищенную от хвостиков редис отбейте кухонным молотком так, чтобы она треснула.
Нарежьте чеснок, петрушку и перец.
В контейнер положите редис, нарезанные овощи и зелень, соль, перец, сахар, масло, уксус и залейте водой.
Контейнер закройте крышкой и поставьте в холодильник не менее часа.
Напомним, мы писали рецепт весенней закуски с редиской, которая готовится за 15 минут.