ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
51
Час на прочитання
1 хв

Бита редиска: рецепт простої і дуже смачної закуски

Маринована бита редиска виходить дуже смачною та хрумкою.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Редиска.

Редиска.

Сезон редиски у самому розпалі. Цей овоч - ідеальний для салатів. Втім, поласувати редискою можна по-іншому. Рецепти битої редиски заполонили Мережу.

ТСН.ua підготував рецепт битої редиски від учасниці Мастер-шеф Каті Рибалки.

Інгредієнти:

  • редиска 400 г

  • часник 3 зубчики

  • перець чилі 1 шт

  • петрушка

  • сіль 0,5 ч л

  • перець мелений за смаком

  • цукор 1 ч л

  • оцет яблучний 2 ст л

  • олія 2 ст л

  • вода 4 ст л

Приготування

  1. Помиту та очищену від хвостиків редиску відбийте кухонним молотком так, аби вона репнула.

  2. Наріжте часник, петрушку та перець чилі.

  3. До контейнера покладіть побити редьку, нарізані овочі та зелень, сіль, перець, цукор, олію, оцет та залийте водою.

  4. Контейнер закрийте кришкою та поставте до холодильника щонайменше на годину.

Нагадаємо, ми писали рецепт весняного закушування з редискою, яке готується за 15 хвилин.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
51
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie