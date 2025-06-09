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Бита редиска: рецепт простої і дуже смачної закуски
Маринована бита редиска виходить дуже смачною та хрумкою.
Сезон редиски у самому розпалі. Цей овоч - ідеальний для салатів. Втім, поласувати редискою можна по-іншому. Рецепти битої редиски заполонили Мережу.
ТСН.ua підготував рецепт битої редиски від учасниці Мастер-шеф Каті Рибалки.
Інгредієнти:
редиска 400 г
часник 3 зубчики
перець чилі 1 шт
петрушка
сіль 0,5 ч л
перець мелений за смаком
цукор 1 ч л
оцет яблучний 2 ст л
олія 2 ст л
вода 4 ст л
Приготування
Помиту та очищену від хвостиків редиску відбийте кухонним молотком так, аби вона репнула.
Наріжте часник, петрушку та перець чилі.
До контейнера покладіть побити редьку, нарізані овочі та зелень, сіль, перець, цукор, олію, оцет та залийте водою.
Контейнер закрийте кришкою та поставте до холодильника щонайменше на годину.
Нагадаємо, ми писали рецепт весняного закушування з редискою, яке готується за 15 хвилин.