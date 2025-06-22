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ТСН в социальных сетях

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Война
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Враг продвигается на Донетчине — DeepState

Российские захватчики продолжают атаковать позиции сил обороны.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Война в Украине

Война в Украине / © Getty Images

За прошедшие сутки российские захватчики продвинулись в районе населенных пунктов Торецк, Григоровка и Ивано-Дарьевка, что в Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении DeepState.

В сообщении указывается, что российские захватчики тоже продвинулись в Верхнекаменском.

«Враг продвинулся возле Торецка, Григорьевки, Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского», — говорится в сообщении.

На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что России понадобятся десятки лет и миллионы потерь, чтобы выйти на админграницы Донецкой области, пока это выглядит недостижимой целью.

Мы ранее информировали, что российские оккупационные войска могут начать наступление на Сумы в случае захвата определенных тактически важных населенных пунктов.

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Дата публикации
Количество просмотров
1
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