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Враг продвигается на Донетчине — DeepState
Российские захватчики продолжают атаковать позиции сил обороны.
За прошедшие сутки российские захватчики продвинулись в районе населенных пунктов Торецк, Григоровка и Ивано-Дарьевка, что в Донецкой области.
Об этом говорится в сообщении DeepState.
В сообщении указывается, что российские захватчики тоже продвинулись в Верхнекаменском.
«Враг продвинулся возле Торецка, Григорьевки, Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского», — говорится в сообщении.
На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что России понадобятся десятки лет и миллионы потерь, чтобы выйти на админграницы Донецкой области, пока это выглядит недостижимой целью.
Мы ранее информировали, что российские оккупационные войска могут начать наступление на Сумы в случае захвата определенных тактически важных населенных пунктов.