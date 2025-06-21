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Россияне продолжат штурмовать Волчанск: ВСУ удалось сорвали план врага
ВСУ удерживают позиции возле Волчанска и уничтожают технику оккупантов.
Оккупанты продолжают ежедневно штурмовать район Волчанска на Харьковщине, несмотря на то, что сам город превращен в руины.
Об этом сообщил спикер ОТГ «Харьков» Павел Шамшин в эфире телемарафона.
По его словам, враг сосредоточил максимальную активность именно на этом направлении, где ежедневно ведет атаки малыми пехотными группами — по 3-5 человек под прикрытием беспилотников.
Несмотря на постоянное давление, Силы обороны Украины удерживают позиции на северном берегу реки Волчья, в частности в районе Агрегатного завода.
«Там также фактически ежедневно происходят штурмовые действия, прежде всего в районах населенных пунктов Двуречная, Каменка, Фиголевка, Красное Первое, Строевка. Но надо понимать, чтобы создать угрозу для Купянска с севера, именно по правому берегу, россиянам нужно навести понтонные переправы через Оскол, то есть наладить свою логистику. Буквально недавно была очередная попытка навести понтоны, но, как и в предыдущие разы, она закончилась провалом. Наша аэроразведка обнаружила приближение техники и, соответственно, спецтехника была уничтожена», — отметил Шамшин.
Напомним, в DeepState сообщили, имеет ли враг продвижение в Донецкой области.