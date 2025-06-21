ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
103
Время на прочтение
1 мин

Россияне продолжат штурмовать Волчанск: ВСУ удалось сорвали план врага

ВСУ удерживают позиции возле Волчанска и уничтожают технику оккупантов.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
ВСУ

ВСУ / © Associated Press

Оккупанты продолжают ежедневно штурмовать район Волчанска на Харьковщине, несмотря на то, что сам город превращен в руины.

Об этом сообщил спикер ОТГ «Харьков» Павел Шамшин в эфире телемарафона.

По его словам, враг сосредоточил максимальную активность именно на этом направлении, где ежедневно ведет атаки малыми пехотными группами — по 3-5 человек под прикрытием беспилотников.

Несмотря на постоянное давление, Силы обороны Украины удерживают позиции на северном берегу реки Волчья, в частности в районе Агрегатного завода.

«Там также фактически ежедневно происходят штурмовые действия, прежде всего в районах населенных пунктов Двуречная, Каменка, Фиголевка, Красное Первое, Строевка. Но надо понимать, чтобы создать угрозу для Купянска с севера, именно по правому берегу, россиянам нужно навести понтонные переправы через Оскол, то есть наладить свою логистику. Буквально недавно была очередная попытка навести понтоны, но, как и в предыдущие разы, она закончилась провалом. Наша аэроразведка обнаружила приближение техники и, соответственно, спецтехника была уничтожена», — отметил Шамшин.

Напомним, в DeepState сообщили, имеет ли враг продвижение в Донецкой области.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie