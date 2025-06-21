Руслан Кравченко официально стал Генеральным прокурором Украины

Руслан Кравченко / © ITV

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Руслана Кравченко Генеральным прокурором Украины.

Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

«Назначить Кравченко Руслана Андреевича Генеральным прокурором Украины», указано в тексте.

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Кто такой Руслан Кравченко: биография и карьерный путь:

Руслан Кравченко родился в Северодонецке, городе на востоке Украины. Еще в юности он мечтал связать свою жизнь со службой в армии. Уже в 15 лет он поступил в Киевский военный лицей имени Ивана Богуна — одно из ведущих учебных заведений для будущих офицеров. После завершения лицея продолжил обучение в Харьковской юридической академии, где получил квалификацию юриста и получил звание лейтенанта юстиции.

Первые шаги в карьере он сделал в Севастопольской военной прокуратуре. Однако после оккупации Крыма Россией в 2014 году Руслан вынужден был покинуть полуостров и переехать во Львов. В тот же период он ушел на фронт, где работал военным прокурором в зоне боевых действий на Донбассе, в частности в Дебальцево и Бахмуте. За свою службу в районе активных боевых действий он получил официальный статус участника боевых действий.

Позже Кравченко перебрался в Киев, где занял должность в Главной военной прокуратуре Украины. Он получил широкую известность благодаря участию в резонансных судебных процессах. В частности, он был одним из прокуроров в деле в отношении российских спецназовцев, которые позже были обменены на Надежду Савченко. Кроме того, Кравченко вел обвинение в деле против бывшего президента Виктора Януковича, который заочно был приговорен к 13 годам заключения.

С 2018 по 2020 год Руслан занимал руководящие должности в военной прокуратуре, а после ее реорганизации продолжил службу в гражданской прокуратуре. В 2021 году он возглавил Бучанскую окружную прокуратуру. После освобождения города Буча от российских войск в 2022 году именно под его руководством расследовали военные преступления на Киевщине.

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В 2023 году Кравченко стал председателем Киевской областной государственной администрации, а уже в декабре 2024-го возглавил Государственную налоговую службу Украины. В конце июня 2025 года президент Владимир Зеленский предложил его на должность Генерального прокурора Украины.

За свою преданную службу государству Руслан Кравченко был награжден многочисленными государственными наградами, среди которых орден «За заслуги» и орден Даниила Галицкого — символы признания его вклада в безопасность и правопорядок страны.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Верховную Раду Украины поступило представление президента Владимира Зеленского о предоставлении согласия на назначение Руслана Кравченко на должность генерального прокурора.