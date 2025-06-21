Руслан Кравченко офіційно став Генеральним прокурором України

Руслан Кравченко / © ITV

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Руслана Кравченка Генеральним прокурором України.

Відповідний документ опубліковано на сайті глави держави.

«Призначити Кравченка Руслана Андрійовича Генеральним прокурором України», зазначено у тексті.

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Хто такий Руслан Кравченко: біографія та кар’єрний шлях

Руслан Кравченко народився в Сіверськодонецьку, місті на сході України. Ще в юності він мріяв пов’язати своє життя зі службою в армії. Вже у 15 років він вступив до Київського військового ліцею імені Івана Богуна — одного з провідних навчальних закладів для майбутніх офіцерів. Після завершення ліцею продовжив навчання у Харківській юридичній академії, де здобув кваліфікацію юриста і отримав звання лейтенанта юстиції.

Перші кроки в кар’єрі він зробив у Севастопольській військовій прокуратурі. Проте після окупації Криму Росією у 2014 році Руслан змушений був залишити півострів та переїхати до Львова. У той самий період він пішов на фронт, де працював військовим прокурором у зоні бойових дій на Донбасі, зокрема у Дебальцевому та Бахмуті. За свою службу в районі активних бойових дій він отримав офіційний статус учасника бойових дій.

Пізніше Кравченко перебрався до Києва, де зайняв посаду у Головній військовій прокуратурі України. Він здобув широку популярність завдяки участі в резонансних судових процесах. Зокрема, він був одним із прокурорів у справі щодо російських спецпризначенців, які пізніше були обміняні на Надію Савченко. Крім того, Кравченко вів обвинувачення у справі проти колишнього президента Віктора Януковича, який заочно був засуджений до 13 років ув’язнення.

З 2018 по 2020 рік Руслан займав керівні посади у військовій прокуратурі, а після її реорганізації продовжив службу у цивільній прокуратурі. У 2021 році він очолив Бучанську окружну прокуратуру. Після звільнення міста Буча від російських військ у 2022 році саме під його керівництвом розслідували воєнні злочини на Київщині.

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У 2023 році Кравченко став головою Київської обласної державної адміністрації, а вже у грудні 2024-го очолив Державну податкову службу України. Наприкінці червня 2025 року президент Володимир Зеленський запропонував його на посаду Генерального прокурора України.

За свою віддану службу державі Руслан Кравченко був нагороджений численними державними відзнаками, серед яких орден «За заслуги» та орден Данила Галицького — символи визнання його внеску у безпеку та правопорядок країни.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що до Верховної Ради України надійшло подання президента Володимира Зеленського про надання згоди на призначення Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора.