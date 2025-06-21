Курс валют

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На валютному ринку України наразі панує відносна стабільність — серйозних коливань чи несподіваних змін не спостерігається.

Про це розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобус Банку» Тарас Лєсовий у коментарі для РБК-Україна.

За його словами, зміни курсу долара залишаються прогнозованими й укладаються у межі, які очікували як учасники ринку, так і аналітики.

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Що стосується євро, то його курс наразі визначається насамперед глобальними тенденціями — зокрема, співвідношенням пари долар/євро на світових ринках. У червні очікується, що курс євро коливатиметься в межах від 1,1 до 1,15 долара. Водночас Лєсовий наголошує: окрім суто економічних чинників, на курс валют може вплинути геополітична ситуація, зокрема конфлікт на Близькому Сході. Ескалація війни, особливо за участі США, може викликати нові хвилі нестабільності й позначитися на доларі.

Експерт підкреслює: воєнні ризики складно передбачити, адже вони можуть раптово змінити ситуацію як на регіональному, так і глобальному рівні. Геополітичні потрясіння, зокрема нові конфлікти, дестабілізують світову економіку і впливають на вартість основних валют.

Щодо ситуації на внутрішньому ринку, то Національний банк України продовжує утримувати режим «керованої гнучкості». Це означає, що регулятор має змогу за допомогою валютних інтервенцій стримувати коливання, забезпечуючи баланс між попитом і пропозицією. Така політика дозволяє утримувати різницю між курсами купівлі та продажу на мінімальному рівні, що сприяє стабільності.

Лєсовий зазначає, що на міжбанківському ринку і в готівковому сегменті спостерігається майже ідентичний курс — це свідчить про ефективну роботу НБУ. Вже два місяці поспіль ці показники залишаються синхронними.

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Він також звернув увагу на поступове зниження тиску інфляції — зростання цін, що спостерігалося раніше, сповільнюється, а це позитивно впливає на гривню. У підсумку, нинішня економічна ситуація в Україні сприяє подальшій стабільності валютного ринку.

Прогноз на тиждень із 23 по 29 червня свідчить про відсутність підстав для різких змін. За оцінками банкіра, валютні «коридори» на міжбанку становитимуть 41,5–41,9 грн за долар та 45,5–47,5 грн за євро. На готівковому ринку очікується аналогічний курс: 41,45–41,8 грн за долар. Середнє тижневе відхилення не перевищить 1–1,5%.

Отже, валютний ринок залишається стабільним, без ознак стрімких коливань. Усі ключові фактори — як внутрішні, так і зовнішні — поки не створюють загроз для різкої девальвації чи зміцнення гривні.

Як повідомлялося, в Україні євро б’є рекорди здорожчання. Офіційний вперше в історії перетнув позначку у 48 грн за одиницю. Фінансові аналітики наголошують: якби не нинішня стабільність долара, могло б уже бути 50 гривень за євро.

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Економіст Олег Пендзин наголошує, що купівля зараз євро має певний сенс. Натомість продавати валюту експерти не радять без нагальної потреби.