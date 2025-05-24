Яким буде курс долара в Україні до кінця травня: банкір дав прогноз

Курс валют. / © pixabay.com

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В останній тиждень травня основні курсові коливання відбуватимуться в попередніх межах. Офіційний курс валют коливатиметься в діапазоні 41,6-41,8 грн/долар.

По це повідомив банкір Тарас Лєсовий в коментарі “РБК-Україна”.

"Загальні обставини ринку не зміняться: на формування курсів передусім впливатиме співвідношення попиту та пропозиції у поєднанні з діями НБУ, який валютними інтервенціями зможе утримати рівновагу, а відтак убезпечити ринок від стрімких курсових змін", - сказав він.

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За його словами, важливим протягом тижня також варто вважати збереження притаманних для режиму "керованої гнучкості" ознак. Зокрема, збереження на попередньому рівні співвідношення курсу долара до євро. Очікується, що за 1 євро даватимуть 1,10-1,15 долара;

"Тобто, усі вагомі ознаки, за якими можна відстежувати температуру ринку будуть сприятливими та прогнозованими: ринок перебуває на рівні, коли йому не загрожують немотивовані, неочікувані потрясіння", - вважає банкір.

Експерт наголошує, що на валютному ринку очікується ще один відносно спокійний тиждень. Принаймні наразі відсутні жодні причини, які б могли зашкодити цьому, наголошує Лєсовий.

Як повідомлялося, наразі курс валют в Україні поки відносно стабільний. Головною новиною минулого тижня на валютному ринку стало помітне здешевшання євро — його крос-курс до долара знизився майже на 1% або в середньому на 40 копійок.

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Тим часом аналітики інвесткомпанії ICU спрогнозували, що буде з курсом долара найближчими місяцями. НБУ наразі підтримує курс американської валюти на рівні 41,5 грн.

Дата публікації 20:36, 23.05.25 Кількість переглядів 25 Валютні гойдалки: купувати долари чи євро?