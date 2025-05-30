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ТСН у соціальних мережах

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Яким буде курс долара та євро у червні: прогноз економіста

Початок червня на валютному ринку не принесе значних змін, курс долара залишиться в межах 41,60 — 41,90 гривень. А курс євро залежатиме від світових торгів.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
У перший тиждень літа ситуація на валютному ринку буде прогнозованою

У перший тиждень літа ситуація на валютному ринку буде прогнозованою / © Associated Press

Червень може принести українцям нові зрушення на валютному ринку. Курс долара тривалий час не перетинає психологічну позначку, а євро ніяк не повернеться до колишнього рівня.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков виданню Новини.LIVE розповів, що буде з курсом долара та євро в червні.

Курс долара — прогноз

Починаючи від лютого, офіційний курс гривні до долара не підіймався вище 41,79 грн/дол і не опускався нижче 41,08 грн/дол. Подібна тенденція виявилася несподіваною для українців, адже експерти передбачали поступове зростання показників до рівня, закладеного в держаному бюджеті 2025 — 45 грн/дол.

«Є чинники позаекономічні, які можуть вплинути на курс гривні до долара. Я не прогнозую, що національна валюта буде зміцнюватися у червні. Але й не бачу надзвичайних факторів, які би призвели до різкого обвалу. Ситуація на фронті, припинення допомоги від західних партнерів — це може негативно відобразитися на курсі», — констатував експерт.

З точки зору попиту на валюту нічого надзвичайного не відбувається. І хоча наразі незрозумілою залишається позиція США по завершенню повномасштабної війни в Україні плюс перемовини з Росією зайшли у глухий кут, долар у червні 2025 року різко не подорожчає.

Що буде з курсом євро

Внаслідок тарифної політики президента США Дональда Трампа курс євро гривні в Україні різко зріс протягом березня-квітня. Максимальний показник зафіксувався на рівні 47,76 грн/євро, що стало рекордом. Судячи з динаміки, ситуація не планує покращуватися найближчим часом. Олексій Плотніков також не прогнозує «відкату» до 43-44 грн/євро.

«Не рекомендую поки купувати європейську валюту. Краще диверсифікувати портфель, якщо маєте заощадження. І зробити ставку не лише на долари/євро, а якусь третю валюту, більш стабільну», — додав економіст.

Раніше банкір Тарас Лєсовий повідомив, що в Україні ситуація на валютному ринку в червні залишатиметься стабільною.

За його даними, у червні основні коливання відбуватимуться в коридорах 41,6-42,0 грн/долар та 45,5-47 грн/євро.

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