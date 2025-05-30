Каким будет курс доллара и евро в июне: прогноз экономиста

В первую неделю лета ситуация на валютном рынке будет прогнозируемой / © Associated Press

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Июнь может принести украинцам новые сдвиги на валютном рынке. Курс доллара долго не пересекает психологическую отметку, а евро никак не вернется к прежнему уровню.

Доктор экономических наук Алексей Плотников изданию Новости. Live рассказал, что будет с курсом доллара и евро в июне.

Курс доллара — прогноз

Начиная с февраля, официальный курс гривны к доллару не поднимался выше 41,79 грн/долл и не опускался ниже 41,08 грн/долл. Подобная тенденция оказалась неожиданной для украинцев, ведь эксперты предусматривали постепенный рост показателей до уровня, заложенного в бюджете 2025 — 45 грн/долл.

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«Есть факторы внеэкономические, которые могут повлиять на курс гривны по отношению к доллару. Я не прогнозирую, что национальная валюта будет укрепляться в июне. Но и не вижу чрезвычайных факторов, приведших к резкому обвалу. Ситуация на фронте, прекращение помощи от западных партнеров — это может негативно отразиться на курсе», — констатировал эксперт.

С точки зрения спроса на валюту ничего чрезвычайного не происходит. И хотя пока непонятной остается позиция США по завершению полномасштабной войны в Украине плюс переговоры с Россией зашли в тупик, доллар в июне 2025 года резко не подорожает.

Что будет с курсом евро

В результате тарифной политики президента США Дональда Трампа курс евро гривны в Украине резко вырос в течение марта-апреля.

Максимальный показатель зафиксировался на уровне 47,76 грн/евро, что стало рекордом. Судя по динамике, ситуация не планирует улучшаться в ближайшее время. Алексей Плотников также не прогнозирует отката до 43-44 грн/евро.

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«Не рекомендую пока покупать европейскую валюту. Лучше диверсифицировать портфель, если у вас есть сбережения. И сделать ставку не только на доллары/евро, а на какую-то третью валюту более стабильную», — добавил экономист.

Ранее банкир Тарас Лесовой сообщил, что в Украине ситуация на валютном рынке в июне будет оставаться стабильной.

По его данным, в июне основные колебания будут проходить в коридорах 41,6-42,0 грн/доллар и 45,5-47 грн/евро.