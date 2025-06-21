Как изменится курс валют до конца июня - прогноз

Курс валют

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На валютном рынке Украины сейчас царит относительная стабильность — серьезных колебаний или неожиданных изменений не наблюдается.

Об этом рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус Банка» Тарас Лесовой в комментарии для РБК-Украина.

По его словам, изменения курса доллара остаются прогнозируемыми и укладываются в рамки, которые ожидали как участники рынка, так и аналитики.

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Что касается евро, то его курс сейчас определяется прежде всего глобальными тенденциями — в частности, соотношением пары доллар/евро на мировых рынках. В июне ожидается, что курс евро будет колебаться в пределах от 1,1 до 1,15 доллара. В то же время Лесовой отмечает: кроме чисто экономических факторов, на курс валют может повлиять геополитическая ситуация, в частности конфликт на Ближнем Востоке. Эскалация войны, особенно с участием США, может вызвать новые волны нестабильности и сказаться на долларе.

Эксперт подчеркивает: военные риски сложно предсказать, ведь они могут внезапно изменить ситуацию как на региональном, так и глобальном уровне. Геополитические потрясения, в частности новые конфликты, дестабилизируют мировую экономику и влияют на стоимость основных валют.

Что касается ситуации на внутреннем рынке, то Национальный банк Украины продолжает удерживать режим «управляемой гибкости». Это означает, что регулятор имеет возможность с помощью валютных интервенций сдерживать колебания, обеспечивая баланс между спросом и предложением. Такая политика позволяет удерживать разницу между курсами покупки и продажи на минимальном уровне, что способствует стабильности.

Лесовой отмечает, что на межбанковском рынке и в наличном сегменте наблюдается почти идентичный курс — это свидетельствует об эффективной работе НБУ. Уже два месяца подряд эти показатели остаются синхронными.

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Он также обратил внимание на постепенное снижение давления инфляции — наблюдавшийся ранее рост цен замедляется, а это положительно влияет на гривну. В итоге, нынешняя экономическая ситуация в Украине способствует дальнейшей стабильности валютного рынка.

Прогноз на неделю с 23 по 29 июня свидетельствует об отсутствии оснований для резких изменений. По оценкам банкира, валютные «коридоры» на межбанке составят 41,5-41,9 грн за доллар и 45,5-47,5 грн за евро. На наличном рынке ожидается аналогичный курс: 41,45-41,8 грн за доллар. Среднее недельное отклонение не превысит 1-1,5%.

Итак, валютный рынок остается стабильным, без признаков стремительных колебаний. Все ключевые факторы — как внутренние, так и внешние — пока не создают угроз для резкой девальвации или укрепления гривны.

Как сообщалось, в Украине евро бьет рекорды подорожания. Официальный впервые в истории пересек отметку в 48 грн за единицу. Финансовые аналитики отмечают: если бы не нынешняя стабильность доллара, могло бы уже быть 50 гривен за евро.

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Экономист Олег Пендзин отмечает, что покупка сейчас евро имеет определенный смысл. Зато продавать валюту эксперты не советуют без необходимости.