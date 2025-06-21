Російські солдати / © Getty Images

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У РФ збільшилася кількість випадків примусової мобілізації громадян Центральної Азії для війни проти України. Їх заманюють «швидкими заробітками» та короткостроковими контрактами, але більшість таких «добровольців» швидко гине.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

«Передусім Москва вербує трудових мігрантів, які приїжджають до Росії на заробітки, зокрема з Узбекистану та Таджикистану», — йдеться у повідомленні відомства.

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За даними розвідки, із таких примусово мобілізованих мігрантів формують окремі підрозділи армії РФ, які використовуються переважно як «гарматне м’ясо» на найбільш небезпечних ділянках фронту.

ГУР також назвало імена двох нещодавно ліквідованих в Україні російських найманців з Центральної Азії:

Умаров Сирожиддін Сабирджанович, громадянин Узбекистану, рядовий 164 окремої мотострілецької бригади (в/ч 11740), жетон АВ-986480, народився 19 березня 1984 року.

Холбувозода Мухаммад Файзулло, позивний Басмач, громадянин Таджикистану, рядовий 1 мотострілецького полку (в/ч 31135), жетон АБ-052894, народився 28 січня 1984 року. Контракт підписав 25 лютого 2025 року.

Розвідка підкреслює, що шанси вижити для таких мобілізованих на війні проти України мінімальні. А в разі виживання їх чекає кримінальне переслідування у рідних країнах за участь у збройних формуваннях іноземної держави.

Раніше керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга повідомив, що росіяни здатні миритися з диктатурою та зростанням цін, але не приймають примусову мобілізацію без бонусів.

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