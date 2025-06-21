Российские солдаты / © Getty Images

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В РФ увеличилось количество случаев принудительной мобилизации граждан Центральной Азии для войны против Украины.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

«Прежде всего, Москва вербует трудовых мигрантов, которые приезжают в Россию на заработки, в том числе из Узбекистана и Таджикистана», — говорится в сообщении ведомства.

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По данным разведки, из таких принудительно мобилизованных мигрантов формируют отдельные подразделения армии РФ, которые используются преимущественно как пушечное мясо на наиболее опасных участках фронта.

ГУР также назвало имена двух недавно ликвидированных в Украине российских наемников из Центральной Азии:

Умаров Сырожиддин Сабирджанович, гражданин Узбекистана, рядовой 164 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 11740), жетон АВ-986480, родился 19 марта 1984 года.

Холбувозод Мухаммад Файзулло, позывной Басмач, гражданин Таджикистана, рядовой 1 мотострелкового полка (в/ч 31135), жетон АБ-052894, родился 28 января 1984 года. Контракт подписал 25 февраля 2025 года.

Разведка подчеркивает, что шансы выжить для таких мобилизованных на войне против Украины минимальны.

Ранее руководитель Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга сообщил, что россияне способны мириться с диктатурой и ростом цен, но не принимают принудительную мобилизацию без бонусов.

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