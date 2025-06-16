В Раду поступило представление Зеленского на назначение генпрокурора

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

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В Верховную Раду Украины поступило представление президента Владимира Зеленского о предоставлении согласия на назначение Руслана Кравченко на должность генерального прокурора.

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

«В соответствии с пунктом 11 части первой статьи 106 и части третьей статьи 131-1 Конституции Украины в Верховную Раду Украины поступило представление Президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении согласия на назначение КРАВЧЕНКО Руслана Андреевича на должность Генерального прокурора», — говорится в заявлении главы парламента 16 июня.

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Он сообщил, что Верховная Рада рассмотрит это представление на одном из ближайших пленарных заседаний.

В то же время народный депутат Ярослав Железняк проинформировал, что голосование за назначение Кравченко генпрокурором состоится уже 17 июня.

В свою очередь глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что 17 июня состоится заседание фракции, на котором будет представлена кандидатура генпрокурора.

Напомним, предыдущий генпрокурор Андрей Костин подал в отставку еще в октябре 2024 года из-за скандала с МСЭКами, которые оформляли фальшивые инвалидности украинским прокурорам.

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Тогда же Radio NV со ссылкой на собственные источники писало, что новым генеральным прокурором вместо Костина могут назначить именно Кравченко, который на тот момент был главой Киевской областной государственной администрации.

Что известно о Руслане Кравченко — биография

Руслан Кравченко имеет многолетний опыт работы в правоохранительных органах и государственном управлении. В течение 2015-2017 годов он занимал должность прокурора в Главной военной прокуратуре Генпрокуратуры Украины, где, в частности, вел резонансное дело о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.

В течение 2019-2020 годов Кравченко работал заместителем военного прокурора Центрального региона. В течение 2020-2021 годов возглавлял управление по уголовным производствам в отношении преступлений в сфере оборонно-промышленного комплекса в рамках Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Офиса генпрокурора.

В течение 2021-2023 годов занимал должность руководителя Бучанской окружной прокуратуры Киевской области.

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В апреле 2023 года по указу Зеленского Кравченко назначили главой Киевской областной государственной администрации. На этой должности он работал до декабря 2024 года, после чего был уволен. Вскоре Кравченко назначили главой Государственной налоговой службы Украины.