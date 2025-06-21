- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 392
- Время на прочтение
- 1 мин
Павлу Зиброву - 68: дочь и жена певца трогательно поздравили его с днем рождения
Звезде адресовали искренние поздравительные слова.
Сегодня, 21 июня, свой день рождения отмечает легенда украинской сцены, Народный артист Украины Павел Зибров.
Харизма, голос, яркий стиль и искренность Павла Николаевича уже много лет делают его настоящим любимцем публики. Неизменные усы, утонченное чувство юмора и безграничная энергия — все это до сих пор вызывает восхищение у поклонников.
По случаю праздника одной из первых публично поздравила артиста его семья. В частности, жена Марина написала для возлюбленного ряд теплых слов, полных любви и гордости за мужа, с которым она уже много лет вместе.
"Любимый, поздравляю! Встретим победу вместе здоровые и счастливые! Дай Бог тебе еще долго дарить счастливые минуты нам с Дианкой и всем поклонникам, которые любят тебя искренне! Люблю и люблю, уважаю и горжусь! Не каждой женщине так повезло в жизни! Спасибо Богу за каждое мгновение, проведенное вместе! С Днем рождения!" - поздравила Марина Зиброва.
К поздравлениям присоединилась и дочь звезды, Диана, которая также растрогала искренними словами именинника: "Поздравления лучшему папе на земле. Люблю!".
Напомним, недавно певица Надя Дорофеева поздравляла мужа Мишу Кацурина с днем рождения и показала, где они праздновали наедине.