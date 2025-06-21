Павлу Зиброву - 68: дочь и жена певца трогательно поздравили его с днем рождения

Павел Зибров с женой и дочерью / © instagram.com/pavlo_zibrov

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Сегодня, 21 июня, свой день рождения отмечает легенда украинской сцены, Народный артист Украины Павел Зибров.

Харизма, голос, яркий стиль и искренность Павла Николаевича уже много лет делают его настоящим любимцем публики. Неизменные усы, утонченное чувство юмора и безграничная энергия — все это до сих пор вызывает восхищение у поклонников.

По случаю праздника одной из первых публично поздравила артиста его семья. В частности, жена Марина написала для возлюбленного ряд теплых слов, полных любви и гордости за мужа, с которым она уже много лет вместе.

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"Любимый, поздравляю! Встретим победу вместе здоровые и счастливые! Дай Бог тебе еще долго дарить счастливые минуты нам с Дианкой и всем поклонникам, которые любят тебя искренне! Люблю и люблю, уважаю и горжусь! Не каждой женщине так повезло в жизни! Спасибо Богу за каждое мгновение, проведенное вместе! С Днем рождения!" - поздравила Марина Зиброва.

Павел Зибров с женой и дочерью / © instagram.com/pavlo_zibrov

К поздравлениям присоединилась и дочь звезды, Диана, которая также растрогала искренними словами именинника: "Поздравления лучшему папе на земле. Люблю!".

Напомним, недавно певица Надя Дорофеева поздравляла мужа Мишу Кацурина с днем рождения и показала, где они праздновали наедине.