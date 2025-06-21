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Наступление РФ в Донецкой области: в DeepState сообщили, имеет ли враг продвижения
Российские военные преуспевают в Донецкой области, продвинувшись возле нескольких населенных пунктов области.
Появилась обновленная карта боевых действий по состоянию на 21 июня. Армия РФ имеет продвижение в Донецкой области.
Об этом сообщает DeepState.
Уточняется, что продвижение российских войск фиксируется вблизи трех населенных пунктов Донбасса.
"Враг продвинулся возле Яблоновки (Донецкая область - ред.), Новоукраинки (Донецкая область - ред.) и Шевченко (Донецкая область - ред.)", - говорится в сообщении.
Ранее обнародовали обновленную карту боевых действий по состоянию на 18 июня. Армия РФ продвинулась в Донецкой и Сумской областях.
Так, продвижение российских войск фиксируют в направлении одного населенного пункта Сумщины и двух населенных пунктов Донбасса.
"Враг продвинулся возле Юнаковки (Сумская область - ред.), Мирного (Донецкая область - ред.) и Зари (Донецкая область - ред.)", - говорится в сообщении.