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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Наступление РФ в Донецкой области: в DeepState сообщили, имеет ли враг продвижения

Российские военные преуспевают в Донецкой области, продвинувшись возле нескольких населенных пунктов области.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Фронт

Фронт / © ТСН.ua

Появилась обновленная карта боевых действий по состоянию на 21 июня. Армия РФ имеет продвижение в Донецкой области.

Об этом сообщает DeepState.

Уточняется, что продвижение российских войск фиксируется вблизи трех населенных пунктов Донбасса.

"Враг продвинулся возле Яблоновки (Донецкая область - ред.), Новоукраинки (Донецкая область - ред.) и Шевченко (Донецкая область - ред.)", - говорится в сообщении.

Фронт

Фронт

Фронт

Фронт

Ранее обнародовали обновленную карту боевых действий по состоянию на 18 июня. Армия РФ продвинулась в Донецкой и Сумской областях.

Так, продвижение российских войск фиксируют в направлении одного населенного пункта Сумщины и двух населенных пунктов Донбасса.

"Враг продвинулся возле Юнаковки (Сумская область - ред.), Мирного (Донецкая область - ред.) и Зари (Донецкая область - ред.)", - говорится в сообщении.

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Дата публикации
Количество просмотров
132
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