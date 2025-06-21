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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
143
Час на прочитання
1 хв

Наступ РФ на Донеччині: у DeepState повідомили, чи має ворог просування

Російські військові мають успіхи на Донеччині, просунувшись біля кількох населених пунктів області.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Фронт

Фронт / © ТСН.ua

З’явилася оновлена карта бойових дій станом на 21 червня. Армія РФ має просування на Донецької області.

Про це повідомляє DeepState.

Уточнюється, що просування російських військ фіксується поблизу трьох населених пунктів Донеччини.

«Ворог просунувся біля Яблунівки (Донецька область — ред.), Новоукраїнки (Донецька область — ред.) та Шевченка (Донецька область — ред.)», — йдеться у повідомленні.

Фронт

Фронт

Фронт

Фронт

Раніше оприлюднили оновлену карту бойових дій станом на 18 червня. Армія РФ просунулася на Донеччині та Сумщині.

Так, просування російських військ фіксують в напрямку одного населеного пункту Сумщини та двох населених пунктів Донеччини.

«Ворог просунувся біля Юнаківки (Сумська область — ред.), Мирного (Донецька область — ред.) та Зорі (Донецька область ред.)», — йдеться у повідомленні.

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Дата публікації
Кількість переглядів
143
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