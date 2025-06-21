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- Війна
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Наступ РФ на Донеччині: у DeepState повідомили, чи має ворог просування
Російські військові мають успіхи на Донеччині, просунувшись біля кількох населених пунктів області.
З’явилася оновлена карта бойових дій станом на 21 червня. Армія РФ має просування на Донецької області.
Про це повідомляє DeepState.
Уточнюється, що просування російських військ фіксується поблизу трьох населених пунктів Донеччини.
«Ворог просунувся біля Яблунівки (Донецька область — ред.), Новоукраїнки (Донецька область — ред.) та Шевченка (Донецька область — ред.)», — йдеться у повідомленні.
Раніше оприлюднили оновлену карту бойових дій станом на 18 червня. Армія РФ просунулася на Донеччині та Сумщині.
Так, просування російських військ фіксують в напрямку одного населеного пункту Сумщини та двох населених пунктів Донеччини.
«Ворог просунувся біля Юнаківки (Сумська область — ред.), Мирного (Донецька область — ред.) та Зорі (Донецька область ред.)», — йдеться у повідомленні.