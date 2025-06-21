Без ТЦК і черг: як тепер проходитимуть військово-лікарську комісію

ВЛК / © ТСН.ua

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Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №12066, який має суттєво змінити підхід до проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) для військовозобов’язаних. Закон передбачає цифровізацію частини процесів і зменшення необхідності фізичних візитів до ТЦК та СП (територіальних центрів комплектування).

Про це пише Судово-юридична газета.

Що змінює новий закон

Основна мета законопроєкту — зробити процес проходження ВЛК зручнішим і швидшим. Тепер військовозобов’язаний зможе звернутися не до ТЦК, як було раніше, а до свого сімейного лікаря або терапевта. Лікар проведе стандартний медичний огляд, а дані про стан здоров’я автоматично потраплять до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ).

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Через інтеграцію з реєстром Оберіг ці дані надходитимуть до Міністерства оборони, зокрема до електронної системи ВЛК. Саме на основі цієї інформації буде формуватися висновок про придатність до служби без додаткових фізичних перевірок — за потреби лікарі можуть скликати комісію, але лише якщо буде щось незрозуміле в результатах.

Як це виглядатиме на практиці

Усе максимально автоматизується. Якщо у військовозобов’язаного немає медичних протипоказань, то він отримає дві SMS:

Повідомлення з номером висновку — фактично це підтвердження, що медичне рішення ухвалене.

Push-повідомлення у застосунок «Резерв+» про те, що пройдена ВЛК, зі статусом: «придатний» або «непридатний».

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У ТЦК звертатися не потрібно, якщо медкомісія не виявила потреби в додаткових оглядах. Це розвантажить систему та зменшить черги в центрах комплектування.

Як отримати направлення на ВЛК онлайн

Законопроєкт також вводить електронне направлення. Тепер охочий пройти огляд на придатність може подати запит через застосунок «Резерв+». Військовозобов’язаний, який хоче пройти медичну комісію добровільно, надсилає запит, і вже протягом доби отримує повідомлення з адресою медичного закладу, де можна пройти ВЛК.

Після огляду всі дані автоматично синхронізуються з реєстром військовозобов’язаних, і результат відображається в особистому кабінеті. Якщо людина має бронювання або офіційно підтверджену відстрочку, її не повинні направляти на ВЛК.

Висновок ВЛК діє протягом року, тож військовозобов’язаним необхідно оновлювати медичну інформацію щорічно.

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Коли зміни запрацюють

Хоча Верховна Рада вже ухвалила законопроєкт, він ще має пройти кілька формальних етапів. Спочатку його повинен підписати Президент України. Далі, згідно з Конституцією, документ набуває чинності через десять днів після його офіційного оприлюднення, якщо інше не прописано в самому законі.

Отже, нові правила ще не діють, але запрацюють найближчим часом. У Міноборони наголошують, що головна мета — зробити процес проходження ВЛК максимально простим, зрозумілим і без зайвої бюрократії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє цивільним медичним закладам автоматично передавати дані про стан здоров’я пацієнтів для оцінки їхньої придатності до військової служби.