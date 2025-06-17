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ВР дозволила лікарям передавати дані про здоров’я пацієнтів для військового призову
Медичні результати пацієнтів автоматично потраплятимуть до реєстру «Оберіг».
Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє цивільним медичним закладам автоматично передавати дані про стан здоров’я пацієнтів для оцінки їхньої придатності до військової служби.
Про це пише Судово-юридична практика.
Це означає, що тепер не потрібно окремо відвідувати військово-лікарську комісію — достатньо буде звернутися до свого терапевта, а всі необхідні медичні результати самі автоматично потраплять до реєстру військовозобов’язаних «Оберіг».
Закон, який був ухвалений 17 червня, відкриває доступ Міністерству оборони до медичної інформації пацієнтів у межах електронного обміну через систему ЕСОЗ. Таким чином, результати медоглядів для визначення придатності до служби будуть напряму передаватися до реєстру «Оберіг» і враховуватимуться для військового обліку.
Як пояснює заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко, цей закон дозволить розділити візити до лікаря і військово-лікарської комісії (ВЛК). Якщо медичний висновок позитивний, то додаткова перевірка не знадобиться, і людина не муситиме йти до ТЦК (територіальний центр комплектування).
Процес буде простим і зручним: пацієнт отримає SMS з номером медичного висновку, а також повідомлення через додаток «Резерв+» зі статусом придатності або непридатності до служби.
Планується, що до кінця 2025 року кожен громадянин зможе пройти медогляд на придатність до військової служби в будь-якому медзакладі, який працює за контрактом з Національною службою здоров’я України (НСЗУ), без зайвих клопотів.
Крім того, Кабінет міністрів затвердив постанову, яка дозволяє ідентифікувати громадян шляхом звірки даних у різних реєстрах, що підвищить точність обліку.
У Міноборони також планують реформувати процес ВЛК, щоб оцінка медичних показників відбувалася анонімно: перша комісія проводить огляд і формує медичні дані, друга — без доступу до імені оцінює придатність до служби.
Такий підхід зробить процес оцінки здоров’я прозорішим, швидшим і комфортнішим для громадян.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що військово-лікарська комісія не має права не враховувати діагнозів, встановлених приватним лікарем.