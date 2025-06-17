ВР дозволила лікарям передавати дані про здоров’я пацієнтів для військового призову

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Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє цивільним медичним закладам автоматично передавати дані про стан здоров’я пацієнтів для оцінки їхньої придатності до військової служби.

Про це пише Судово-юридична практика.

Це означає, що тепер не потрібно окремо відвідувати військово-лікарську комісію — достатньо буде звернутися до свого терапевта, а всі необхідні медичні результати самі автоматично потраплять до реєстру військовозобов’язаних «Оберіг».

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Закон, який був ухвалений 17 червня, відкриває доступ Міністерству оборони до медичної інформації пацієнтів у межах електронного обміну через систему ЕСОЗ. Таким чином, результати медоглядів для визначення придатності до служби будуть напряму передаватися до реєстру «Оберіг» і враховуватимуться для військового обліку.

Як пояснює заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко, цей закон дозволить розділити візити до лікаря і військово-лікарської комісії (ВЛК). Якщо медичний висновок позитивний, то додаткова перевірка не знадобиться, і людина не муситиме йти до ТЦК (територіальний центр комплектування).

Процес буде простим і зручним: пацієнт отримає SMS з номером медичного висновку, а також повідомлення через додаток «Резерв+» зі статусом придатності або непридатності до служби.

Планується, що до кінця 2025 року кожен громадянин зможе пройти медогляд на придатність до військової служби в будь-якому медзакладі, який працює за контрактом з Національною службою здоров’я України (НСЗУ), без зайвих клопотів.

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Крім того, Кабінет міністрів затвердив постанову, яка дозволяє ідентифікувати громадян шляхом звірки даних у різних реєстрах, що підвищить точність обліку.

У Міноборони також планують реформувати процес ВЛК, щоб оцінка медичних показників відбувалася анонімно: перша комісія проводить огляд і формує медичні дані, друга — без доступу до імені оцінює придатність до служби.

Такий підхід зробить процес оцінки здоров’я прозорішим, швидшим і комфортнішим для громадян.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що військово-лікарська комісія не має права не враховувати діагнозів, встановлених приватним лікарем.

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