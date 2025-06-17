Військова допомога Україні від Чехії під загрозою: в чому причина

Прапор Чехії

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Чеська Республіка готова продовжити програму постачання важких боєприпасів для України 2025 року. Проте подальша доля цієї ініціативи залежатиме від результатів парламентських виборів, які заплановані на жовтень наступного року.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський у коментарі для Bloomberg.

За його словами, зусилля Чехії у співпраці з міжнародними партнерами суттєво вплинули на бойову ситуацію в Україні. Якщо раніше на один український снаряд припадало десять російських, то нині — вже лише два.

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«Ми забезпечили фінансування на наступний рік. Але вкрай важливо зберегти політичну підтримку ініціативи щодо боєприпасів після парламентських виборів», — зазначив Ліпавський.

Поки що програма зберігає фінансову стабільність, але політичний ризик зростає. За даними Bloomberg, в опитуваннях лідирує опозиційна партія колишнього прем’єра Андрея Бабіша, який відомий своєю критикою надання допомоги Україні. Чинний уряд, очолюваний Петром Фіалою, суттєво відстає в рейтингах.

На тлі зниження обсягів підтримки з боку США Європа, зокрема Чехія, стає дедалі важливішим партнером для України у війні проти російської агресії.

Нагадаємо, у США існують впливові політичні сили, для яких збереження підтримки України залишається пріоритетом незалежно від позиції президента Дональда Трампа чи його команди. Про це заявив американський політичний діяч Борис Пінкус.

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Він зазначив, що у Вашингтоні є механізми стримування, які не дозволять різко змінити курс щодо допомоги Києву навіть у разі спроб президента обмежити її. Одним з головних запобіжників виступає Конгрес США, який має вирішальне слово в питаннях бюджету і фінансування міжнародної допомоги. Саме конгресмени — як демократи, так і республіканці — продовжують виступати за підтримку України, визнаючи її важливу роль у протидії російській агресії та збереженні міжнародної стабільності.

Крім того, суттєвим фактором залишається громадська думка у США. Попри певні політичні розбіжності, чимало американців підтримують Україну, асоціюючи її боротьбу з принципами демократії та спротиву неспровокованій агресії. Ігнорування цих настроїв може негативно позначитися на рейтингу будь-якого політика.