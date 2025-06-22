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Ворог просувається на Донеччині — DeepState
Російські загарбники продовжують атакувати позиції Сил оборони.
Протягом минулої доби російські загарбники просунулися в районі населених пунктів Торецьк, Григорівка та Івано-Дар’ївка, що на Донеччині.
Про це йдеться у повідомленні DeepState.
У повідомленні вказується, що російські загарбники також просунулися у Верхньокам’янському.
«Ворог просунувся біля Торецька, Григорівки, Івано-Дар’ївки та у Верхньокам’янському», — йдеться у повідомленні.
На інших ділянках фронту просування ворога або Сил оборони не зафіксовано.
Раніше повідомлялося, що Росії знадобляться десятки років і мільйони втрат, аби вийти на адмінмежі Донецької області — наразі це виглядає як недосяжна мета.
Ми раніше інформували, що російські окупаційні війська можуть розпочати наступ на Суми у разі захоплення певних тактично важливих населених пунктів.