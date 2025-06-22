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Ворог атакує Україну БпЛА: куди прямують цілі
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 21 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півдня.
«БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області», — йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники вдарили по містах Слов’янськ і Краматорськ на Донеччині. Внаслідок атаки загинув 17-річний юнак, ще троє людей отримали поранення.
Ми раніше інформували, що на Сумщині знову пролунали вибухи — обстрілу зазнала Сумська громада.