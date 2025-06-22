ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
263
Час на прочитання
1 хв

Ворог атакує Україну БпЛА: куди прямують цілі

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Мапа Тривог

Мапа Тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 21 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півдня.

«БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники вдарили по містах Слов’янськ і Краматорськ на Донеччині. Внаслідок атаки загинув 17-річний юнак, ще троє людей отримали поранення.

Ми раніше інформували, що на Сумщині знову пролунали вибухи — обстрілу зазнала Сумська громада.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie