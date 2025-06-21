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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Если Трамп захочет "спустить ситуацию" по Ирану, это может стать шансом для Украины — Климкин

Павел Климкин объяснил, почему решение Трампа разрядить напряжение с Тегераном может быть выгодно для Киева и как это связано с имиджем американского президента.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Павел Климкин

Министр иностранных дел (2014-2019) и аналитик Павел Климкин / © скриншот с видео

Если президент США Дональд Трамп решит разрядить напряжение в ситуации с Ираном, он может захотеть успеха в урегулировании войны РФ против Украины.

Об этом заявил Павел Климкин, министр иностранных дел (2014-2019) и аналитик, в новом выпуске «Климкин объясняет» на YouTube-канале LIGA.net.

Эксперт считает, что если Трамп в итоге решит «спустить ситуацию» по Ирану, то это может быть «в каком-то сценарии выигрышным» для Украины.

«Если он (Трамп — ред.) не будет выглядеть супер-крутым по отношению к Ирану, то не выглядеть супер-крутым по отношению к Путину, по поводу чего-то другого — это уже слишком. Если ты ни в чем не крутой, возникает вопрос — а вообще что такое крутизна?.. Поэтому мы посмотрим», — отметил Климкин.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил Ирану 14-дневный срок для достижения нового ядерного соглашения.

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