Ярослава Магучих / © Associated Press

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Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих досрочно квалифицировалась в финал Бриллиантовой лиги-2025.

Об этом сообщает Суспільне Спорт.

По итогам восьмого этапа Бриллиантовой лиги в Париже, где 23-летняя уроженка Днепра завоевала "серебро", она обеспечила себе место в топ-6 спортсменок сезона.

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В настоящее время Магучих лидирует в общем зачете женских прыжков в высоту Бриллиантовой лиги, набрав 30 очков. Украинка выиграла этапы в Сямене и Шанхае, а также стала серебряной призеркой в Стокгольме и Париже.

Еще одна украинка Юлия Левченко занимает четвертое место в общем зачете и продолжает борьбу за выход в финал Бриллиантовой лиги.

1. Ярослава Магучих (Украина) – 30 очков

2. Никола Олислагерс (Австралия) – 29 очков

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3. Эленор Паттерсон (Австралия) – 24 очка

4. Юлия Левченко (Украина) – 15 очков

5. Морган Лейк (Великобритания) – 11 очков

6. Вашти Каннингем (США) – 10 очков

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Магучих в пятый раз подряд вышла в финал Бриллиантовой лиги. В 2021 году она завоевала "серебро", а дальше трижды подряд выигрывала "золото" соревнований.

Следующий этап Бриллиантовой лиги-2025 в женских прыжках в высоту состоится 19 июля в Лондоне.

Напомним, в прошлом сезоне Магучих завоевала "золото" на Олимпиаде-2024 в Париже, а также побила мировой рекорд в прыжках в высоту среди женщин. На этапе Бриллиантовой лиги в Париже украинка первой в истории взяла высоту 2,10 метра. Ярослава превзошла достижение болгарки Стефки Костадиновой, которая в 1987 году на чемпионате мира в Риме прыгнула на 2,09 метра.