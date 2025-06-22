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- Війна
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Втрати Росії станом на 22 червня: у Генштабі оновили дані
Росіяни знову втрачають техніку та особовий склад на війні.
Станом на ранок 22 червня, українська армія знищила 1 011 490 особового складу армії РФ. За минулу добу ліквідовано 1100 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 22.06.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1011490 (+1100)
танків — 10964 (+9) од
бойових броньованих машин — 22867 (+2) од
артилерійських систем — 29432 (+39) од
РСЗВ — 1421 (+0) од
засоби ППО — 1188 (+0) од
літаків — 416 (+0) од
гелікоптерів — 337 (+0) од
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 41579 (+157)
крилаті ракети — 3376 (+7)
кораблі / катери — 28 (+0) од
підводні човни — 1 (+0) од
автомобільної техніки та автоцистерн / — 52734 (+117) од
спеціальна техніка — 3920 (+0)
Нагадаємо, пізно ввечері 21 червня на Сумщині знову пролунали вибухи — обстрілу зазнала Сумська громада. Атака сталася після 23:00. За попередньою інформацією, ворог завдав удару по околицях Сум — у Зарічному районі.