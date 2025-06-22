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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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429
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Втрати Росії станом на 22 червня: у Генштабі оновили дані

Росіяни знову втрачають техніку та особовий склад на війні.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Втрати РФ

Втрати РФ / © Associated Press

Станом на ранок 22 червня, українська армія знищила 1 011 490 особового складу армії РФ. За минулу добу ліквідовано 1100 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 22.06.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1011490 (+1100)

  • танків — 10964 (+9) од

  • бойових броньованих машин — 22867 (+2) од

  • артилерійських систем — 29432 (+39) од

  • РСЗВ — 1421 (+0) од

  • засоби ППО — 1188 (+0) од

  • літаків — 416 (+0) од

  • гелікоптерів — 337 (+0) од

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 41579 (+157)

  • крилаті ракети — 3376 (+7)

  • кораблі / катери — 28 (+0) од

  • підводні човни — 1 (+0) од

  • автомобільної техніки та автоцистерн / — 52734 (+117) од

  • спеціальна техніка — 3920 (+0)

Нагадаємо, пізно ввечері 21 червня на Сумщині знову пролунали вибухи — обстрілу зазнала Сумська громада. Атака сталася після 23:00. За попередньою інформацією, ворог завдав удару по околицях Сум — у Зарічному районі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
429
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