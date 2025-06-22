США атакували три ядерні обʼєкти в Ірані / © Associated Press

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Адміністрація Дональда Трампа очікує, що Іран може помститися за удари по його ядерних об’єктах. Відповіді очікують протягом найближчих 48 годин.

Про це повідомляє NBC News.

За словами двох чиновників оборонного відомства та високопоставленого чиновника Білого дому, у Трампа готують до потенційної відповіді з боку Ірану, це викликає особливе занепокоєння.

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Джерела видання зазначають, що залишається незрозуміло, чи будуть будь-які заходи у відповідь спрямовані на закордонні чи внутрішні об’єкти.

Тим часом постійний представник Ірану при ООН Амір Саїд Іравані назвав удари США по ядерних обʼєктах «навмисною агресією» проти країни та закликав Раду Безпеки ООН негайно скликати екстрене засідання через «дикі й злочинні дії» Вашингтона.

«Ісламська Республіка Іран найрішучішим чином засуджує ці неспровоковані й навмисні акти агресії. Безсумнівно, військова агресія США проти суверенітету і територіальної цілісності є явним і грубим порушенням міжнародного права й імперативних міжнародних норм, закріплених у Статуті ООН», — заявив представник Ірану у листі, опублікованому після атаки.

Що передувало

У ніч проти 22 червня Дональд Трамп оголосив про авіаудари по трьох ядерних об’єктах на території Ірану. За його словами, американські військові завдали ударів по об’єктах у Фордо та Натанзі, де розташовані заводи зі збагачення урану, а також в Ісфагані, де перебувають установки з конверсії урану та виробництво центрифуг.

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Трамп заявив, що метою ударів США було «знищити потужності Ірану зі збагачення урану та зупинити ядерну загрозу, яку становила держава-спонсор тероризму номер один у світі».

За даними ЗМІ, США завдали авіаударів по Ірану з американських бомбардувальників B-2. Джерела CNN також повідомили, що для ударів по ядерних об’єктах Ірану США застосували керовані протибункерні авіаційні бомби GBU-57. Вони були створені для знищення цілей, розташованих глибоко під землею і важать 13,6 тонни. Цей вид бомб є найбільшим неядерним боєприпасом на озброєнні США. Це перший відомий випадок застосування таких бомб для військової операції.