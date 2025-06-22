США атаковали три ядерных объекта в Иране / © Associated Press

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Администрация Дональда Трампа ожидает, что Иран может отомстить за удары по его ядерным объектам. Ответы ожидают в течение ближайших 48 часов.

Об этом сообщает NBC News.

По словам двух чиновников оборонного ведомства и высокопоставленного чиновника Белого дома, у Трампа готовят к потенциальному ответу со стороны Ирана, это вызывает особую обеспокоенность.

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Источники издания отмечают, что остается непонятно, будут ли какие-либо ответные меры направлены на зарубежные или внутренние объекты.

Между тем постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Ираван назвал удары США по ядерным объектам «умышленной агрессией» против страны и призвал Совет Безопасности ООН немедленно созвать экстренное заседание из-за «диких и преступных действий» Вашингтона.

«Исламская Республика Иран самым решительным образом осуждает эти неспровоцированные и умышленные акты агрессии. Несомненно, военная агрессия США против суверенитета и территориальной целостности является явным и грубым нарушением международного права и императивных международных норм, закрепленных в Уставе ООН», — заявил представитель Ирана в письме, опубликованном после атаки.

Что предшествовало

В ночь на 22 июня Дональд Трамп объявил об авиаударах по трем ядерным объектам на территории Ирана. По его словам, американские военные нанесли удары по объектам в Фордо и Натанге, где расположены заводы по обогащению урана, а также в Исфагане, где находятся установки по конверсии урана и производство центрифуг.

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Трамп заявил, что целью ударов США было «уничтожить мощь Ирана по обогащению урана и остановить ядерную угрозу, которую представляло государство-спонсор терроризма номер один в мире».

По данным СМИ, США нанесли авиаудары по Ирану из американских бомбардировщиков B-2. Источники CNN также сообщили, что для ударов по ядерным объектам Ирана США применили управляемые противобункерные авиационные бомбы GBU-57. Они были созданы для уничтожения целей, расположенных глубоко под землей и весят 13,6 тонн.

Этот вид бомб является самым большим неядерным боеприпасом на вооружении США. Это первый известный случай использования таких бомб для военной операции.