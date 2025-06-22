Премьер Израиля отреагировал на атаку США по Ирану

Беньямин Нетаньяху / © Associated Press

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Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что история запомнит решение президента США Дональда Трампа нанести удар по ядерным объектам Ирана.

Об этом он сказал в видеообращении.

«Поздравляю, президент Трамп, ваше смелое решение нанести удар по ядерным объектам Ирана с использованием устрашающего и праведного могущества Соединенных Штатов изменит историю», — сказал премьер-министр Израиля.

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По словам Нетаньяху, удар США по ядерным объектам Ирана «превзошел все ожидания».

«Она (атака США — ред.) сделала то, на что не способна ни одна другая страна на Земле. История запомнит, что президент Трамп действовал, чтобы не позволить самому опасному террористическому государству мира получить самое опасное оружие», — сказал израильский лидер.

Напомним, 22 июня США с самолетов разбомбили ядерные объекты Ирана.

По данным Трампа, объекты в Фордо, Натанге и Исфахане «были полностью и безвозвратно уничтожены».

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«Помните, что осталось еще много целей. Сегодняшняя была самой сложной из них и, возможно, самой смертоносной. Но если мир не наступит быстро, мы будем преследовать другие цели с точностью, быстротой и мастерством. Большинство из них можно уничтожить в считанные минуты», — отметил президент США.

После авиаударов США по ядерным объектам в Фордо, Натанге и Исфахани, Организация по атомной энергии Ирану пригрозила продолжить свою деятельность, пишет Tehran Times.

«После жестоких атак сионистского врага в последние дни, сегодня на рассвете ядерные объекты в Фордо, Натанге и Исфахане подверглись варварскому нападению со стороны врагов Ирана. Это нарушение международного права, и в частности Договора о нераспространении ядерного оружия», — говорится в заявлении.