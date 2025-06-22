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Россия "спрятала" все корабли: есть ли угроза Черного моря для украинцев
Ситуация в украинских и смежных водах на сегодняшнее утро не содержит непосредственной угрозы со стороны российских военных кораблей-носителей крылатых ракет.
По данным Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, в Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют.
Об этом сообщает ВМС Вооруженных Сил Украины.
По состоянию на 06:00 22.06.2025 ситуация такая:
В Черном море вражеские корабли отсутствуют;
в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
в Средиземном море 2 вражеских корабля, носители крылатых ракет «Калибр» отсутствуют.
За сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:
к Черному морю — 3 судна, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;
к Азовскому морю — 6 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор.
Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), отключая автоматическую идентификацию.
Напомним, российские войска атаковали Славянск и Краматорск. Погиб 17-летний парень, еще по меньшей мере три человека получили ранения.