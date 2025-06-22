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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Россия "спрятала" все корабли: есть ли угроза Черного моря для украинцев

Ситуация в украинских и смежных водах на сегодняшнее утро не содержит непосредственной угрозы со стороны российских военных кораблей-носителей крылатых ракет.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Потери РФ

Потери РФ / © Straits Sights

По данным Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, в Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют.

Об этом сообщает ВМС Вооруженных Сил Украины.

По состоянию на 06:00 22.06.2025 ситуация такая:

  • В Черном море вражеские корабли отсутствуют;

  • в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;

  • в Средиземном море 2 вражеских корабля, носители крылатых ракет «Калибр» отсутствуют.

За сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Черному морю — 3 судна, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;

  • к Азовскому морю — 6 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор.

Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), отключая автоматическую идентификацию.

Напомним, российские войска атаковали Славянск и Краматорск. Погиб 17-летний парень, еще по меньшей мере три человека получили ранения.

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