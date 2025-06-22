День ангела 22 июня: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 22 июня, день ангела / © unsplash.com

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Кто празднует день ангела 22 июня

22 июня 2025 года поздравьте с именинами Ивана, Леонида, Леонтия, Петра, Анастасию.

Иоанн — древнеиудейское происхождение, означает “милость Божия”. В детстве не ленивый, ответственный. Во взрослом возрасте становится упрямым, бескомпромиссным.

Леонид — древнегреческое имя, переводится как “подобный льву”. В детстве дружелюбный, легко сходится с людьми. Во взрослом возрасте становится верным и надежным другом.

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Леонтий — древнегреческие корни, толкуется как “львиный”. В детстве ответственен, отстаивает свое мнение. Во взрослом возрасте становится усердным, целеустремленным.

Петр — древнегреческое происхождение, означает “скалу”. В детстве податлив, правильный. Во взрослом возрасте становится мечтательным, часто живущим в вымышленном мире.

Анастасия — древнегреческое имя, переводится как “бессмертная”. В детстве подвижная, энергичная. Во взрослом возрасте наделена безошибочной интуицией, становится уравновешенной.

День ангела 22 июня — душевные поздравления в прозе

День ангела 22 июня — душевные поздравления в прозе / © unsplash.com

Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя от всякого зла, наполняет жизнь светом и благополучием. Желаю крепкого здоровья, счастья в сердце и безграничной радости в каждом дне.

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С днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель сопровождает тебя на каждом шагу, помогает преодолевать трудности и вдохновляет на великие свершения. Желаю душевного тепла, гармонии и исполнения самых заветных желаний.

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От всего сердца поздравляю с днем ангела! Пусть в твоей жизни всегда царит любовь, мир и благополучие, а ангел-хранитель бережет тебя от невзгод и направляет на правильный путь. Будь счастлив и вдохновлен каждый день!

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Искренние поздравления с днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный охранник всегда был рядом, поддерживал в сложные моменты и помогал воплощать мечты. Пусть здоровье, радость и удача всегда сопровождают тебя.

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С днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель оберегает твою душу и сердце, наполняет жизнь светом и надеждой. Желаю гармонии в мыслях, благополучия в делах и тепла в отношениях с близкими. Пусть этот день станет началом новых побед!

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