День ангела 22 червня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 22 червня, день ангела / © unsplash.com

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Хто святкує день ангела 22 червня

22 червня 2025 року привітайте з іменинами Івана, Леоніда, Леонтія, Петра, Анастасію.

Іван — давньоіудейське походження, означає “милість Божа”. В дитинстві не лінивий, відповідальний. В дорослому віці стає впертим, безкомпромісним.

Леонід — давньогрецьке ім’я, перекладається як “подібний льву”. В дитинстві доброзичливий, легко сходиться з людьми. В дорослому віці стає вірним і надійним другом.

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Леонтій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “левиний”. В дитинстві відповідальний, відстоює свою думку. В дорослому віці стає старанним, цілеспрямованим.

Петро — давньогрецьке походження, означає “скеля”. В дитинстві податливий, правильний. В дорослому віці стає мрійливим, часто живе в вигаданому світі.

Анастасія — давньогрецьке ім’я, перекладається як “безсмертна”. В дитинстві рухлива, енергійна. В дорослому віці наділена безпомилковою інтуїцією, стає врівноваженою.

День ангела 22 червня — душевні привітання в прозі

День ангела 22 червня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від усякого зла, наповнює життя світлом і добробутом. Бажаю міцного здоров’я, щастя в серці і безмежної радості в кожному дні.

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З днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець супроводжує тебе на кожному кроці, допомагає долати труднощі і надихає на великі звершення. Бажаю душевного тепла, гармонії та виконання найзаповітніших бажань.

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Від щирого серця вітаю з днем ангела! Нехай у твоєму житті завжди панує любов, мир і добробут, а ангел-охоронець береже тебе від негараздів і направляє на правильний шлях. Будь щасливим і натхненним кожного дня!

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Щирі вітання з днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець завжди був поруч, підтримував у складні моменти і допомагав здійснювати мрії. Нехай здоров’я, радість і удача завжди супроводжують тебе.

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З днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець оберігає твою душу і серце, наповнює життя світлом і надією. Бажаю гармонії в думках, добробуту у справах і тепла у стосунках з близькими. Нехай цей день стане початком нових перемог!

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