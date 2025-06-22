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День ангела 22 червня: кого та як вітати з іменинами
22 червня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 22 червня
22 червня 2025 року привітайте з іменинами Івана, Леоніда, Леонтія, Петра, Анастасію.
Іван — давньоіудейське походження, означає “милість Божа”. В дитинстві не лінивий, відповідальний. В дорослому віці стає впертим, безкомпромісним.
Леонід — давньогрецьке ім’я, перекладається як “подібний льву”. В дитинстві доброзичливий, легко сходиться з людьми. В дорослому віці стає вірним і надійним другом.
Леонтій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “левиний”. В дитинстві відповідальний, відстоює свою думку. В дорослому віці стає старанним, цілеспрямованим.
Петро — давньогрецьке походження, означає “скеля”. В дитинстві податливий, правильний. В дорослому віці стає мрійливим, часто живе в вигаданому світі.
Анастасія — давньогрецьке ім’я, перекладається як “безсмертна”. В дитинстві рухлива, енергійна. В дорослому віці наділена безпомилковою інтуїцією, стає врівноваженою.
День ангела 22 червня — душевні привітання в прозі
Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від усякого зла, наповнює життя світлом і добробутом. Бажаю міцного здоров’я, щастя в серці і безмежної радості в кожному дні.
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З днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець супроводжує тебе на кожному кроці, допомагає долати труднощі і надихає на великі звершення. Бажаю душевного тепла, гармонії та виконання найзаповітніших бажань.
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Від щирого серця вітаю з днем ангела! Нехай у твоєму житті завжди панує любов, мир і добробут, а ангел-охоронець береже тебе від негараздів і направляє на правильний шлях. Будь щасливим і натхненним кожного дня!
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Щирі вітання з днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець завжди був поруч, підтримував у складні моменти і допомагав здійснювати мрії. Нехай здоров’я, радість і удача завжди супроводжують тебе.
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З днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець оберігає твою душу і серце, наповнює життя світлом і надією. Бажаю гармонії в думках, добробуту у справах і тепла у стосунках з близькими. Нехай цей день стане початком нових перемог!