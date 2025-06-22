Визит Келлога к Лукашенко: о чем говорили на встрече

Лукашенко и Келлог

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Президент США Дональд Трамп пока не имеет возможности заключить мирные соглашения в Украине и на Ближнем Востоке. Поэтому в субботу, 21 июня, он отправил специального посланника Кита Келлога в Беларусь для переговоров с президентом Александром Лукашенко. Представители государств обсудили американские и европейские санкции против Беларуси, конфликты в Украине и Ближнем Востоке, а также отношения Беларуси с Россией и Китаем.

Об этом пишет The News York Times.

Детали переговоров Келлога и Лукашенко

Кит Келлог, генерал-лейтенант в отставке и посланник Трампа по России и Украине, провел переговоры с г-ном Лукашенко в Минске, столице Беларуси. Это была первая встреча между чиновником Белого дома и белорусским лидером за более 5 лет.

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Как отмечают аналитики, визит господина Келлога ознаменовал резкий поворот от политики администрации Байдена, которая пыталась изолировать и наказать Беларусь путем усиления экономических санкций. Не было никаких немедленных признаков того, что Вашингтон ослабит санкции против Беларуси. заключенных из белорусских тюрем.

Среди освобожденных заключенных, прибывших в соседнюю Литву на машине в субботу днем, был Сергей Тихановский, диссидент и муж лидера оппозиции в изгнании Светланы Тихановской.

Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила, что начавшиеся вечером в пятницу переговоры продолжались шесть с половиной часов и охватывали американские и европейские санкции против Беларуси, конфликты в Украине и на Ближнем Востоке, а также отношения Беларуси с Россией и Китаем.

В NYT пишут, что на фоне визита Келлога возник щекотливый вопрос: может ли Вашингтон ослабить тесное партнерство между Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным?

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«Такова была цель, когда Майк Помпео, государственный секретарь президента Трампа в конце своего первого срока в должности, встретился с Лукашенко в 2020 году. Эти усилия провалились через шесть месяцев после того, как белорусский лидер заявил о неправдоподобной победе на президентских выборах в августе и начал жестокое подавление уличных протестов из-за результата, который широко считался сфальсифицированным», — говорится в материале.

Цели Келлога выглядят менее амбициозными, добавляют журналисты, сосредоточенными не столько на отделении Беларуси от Москвы, сколько на обеспечении Лукашенко помощи в возможном мирном соглашении между Россией и Украиной.

Беларусь разрешила российским военным использовать свою территорию как плацдарм для полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, но сопротивлялась давлению Кремля относительно введения белорусских войск в Украину.

Балаш Ярабик, бывший дипломат Европейского Союза, недавно посетивший Минск, заявил, что решение Трампа направить своего специального посланника в Беларусь «являет собой серьезное дипломатическое обновление», основанное на признании Беларуси «как соответствующего игрока региональной дипломатии» и отклонении от предыдущей сосредоточенности на репрессии.

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«Мы живем в очень опасное время, когда кризисы, с которыми мы сталкиваемся, могут резко обостриться, расти, если мы не будем мудры и справедливы», — сказал Келлог Лукашенко в начале их переговоров.

Лукашенко заверил специального посланника Трампа: «Вы будете в полной безопасности на территории Беларуси» и что «эскалации не будет не только в Беларуси, но и вокруг нас».

Ранее речь шла о том, что Запад пытается выяснить позицию Минска по возможному военному обострению после учений, и в то же время предупредить о последствиях участия.

«Я не верю в истории о Лукашенко-миротворце, который едва не станет посредником в переговорах РФ-Украина. Почему? Да потому что он не может влиять на Путина. От слова никак», — заявил Денисенко.

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Он добавляет: даже если предположить, что Лукашенко действительно захотел выступить в роли нейтральной площадки, после 2022 года Украина категорически отказывается от какого-либо белорусского посредничества.