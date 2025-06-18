Зачем представитель Трампа едет к Лукашенко: у Зеленского объяснили цель

Александр Лукашенко / © Associated Press

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Спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог, по данным Reuters, едет в Беларусь, чтобы поговорить с Александром Лукашенко.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью «РБК-Украина» объяснил, о чем свидетельствует этот визит.

Подоляк не согласился с тезисом, что Келлог едет к Лукашенко, чтобы убедить белорусского диктатора отойти от Путина.

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«Мне кажется, что Келлог ищет возможности расширить диалоговое окно с Россией. Ну все же он считает, что Лукашенко в чем-то субъектен и может повлиять в чем-то на Путина, и хочет получить еще одну коммуникационную дорожку, по которой будет двигаться», — сказал советник Ермака.

Подоляк считает такую стратегию ошибочной. По его мнению, Лукашенко не субъект, действует достаточно осторожно и не будет вмешиваться в понимание войны и мира Путиным, ведь боится его.

«Лукашенко, опять же, кроме России зависим еще и от Китая. Во-первых, от России там практически весь бюджет формируется, весь силовой блок формируется Россией. То есть субъектности Беларуси как государства сегодня не существует. Но Келлог считает, что он хочет получить еще одну коммуникационную возможность через Лукашенко что-то там говорить», — добавил советник ОП.

По его мнению, единственная страна, которая действительно может повлиять на Россию, — это Китай. Но у Китая сейчас есть свой конфликт с США.

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«Поэтому Китай точно не будет заинтересован в том, чтобы помочь Соединенным Штатам получить дивиденды с точки зрения миротворческой миссии. Китай может сам отыграть эту миссию, но опять же, когда? Китай понимает, что эта война бьет уже по интересам (Китая — Ред.)», — подытожил советник Ермака.

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